Премьер-министр Латвии, находившийся с визитом в Эстонии в понедельник, 8 июня, заявил на пресс-конференции, что завершить Rail Baltic к 2030 году для Латвии сложно, однако у него есть идеи, как решить эту проблему.

"У меня тоже есть мысли, которые немного выходят за рамки привычного подхода. Если в течение следующих нескольких недель я смогу оценить, что эта идея жизнеспособна, то я уже пообещал, что премьер-министр Эстонии будет первым, кто узнает, как мы могли бы быстрее продвигать этот проект", – загадочно сказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Сейчас Латвии не хватает 3,7 млрд евро для реализации проекта в срок. Кулбергс был уверен, что найдет возможности финансирования, однако не считает разумным строить железную дорогу любой ценой.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы завершить работы к сроку, но если цена слишком высока, это проблематично. Поэтому если мы пытаемся что-то сделать любой ценой, то эта цена становится слишком высокой", – пустился в рассуждения Кулбергс.

Кулбергс пообещал обсудить Rail Baltic также с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, поскольку, по его мнению, у Европы сейчас должно быть иное отношение к Rail Baltic, чем раньше.

"Сейчас этот проект чрезвычайно важен, учитывая и военную мобильность. Мы не можем финансировать его таким образом, как делали это до сих пор, когда речь шла о небольших взносах. Поэтому если мы имеем дело с военным проектом, это означает, что и финансовые отчисления должны соответствовать этому", – сказал премьер-министр Латвии.

Эстонцы не верят правительству Латвии

По словам государственного контролера Эстонии Янара Хольма, Латвия объективно не сможет завершить свой участок железной дороги в срок, а объем средств, который необходимо вложить в проект за короткое время, для Латвии очень велик.

Хольм отметил, что три страны Балтии хотят получить в следующем бюджетном периоде ЕС дополнительно 10 млрд евро на Rail Baltic, из которых Эстония запрашивает лишь 1,2 млрд. В течение двух предыдущих периодов, однако, удалось получить в общей сложности лишь 4 млрд евро.

"Еще несколько месяцев назад в Министерстве климата Эстонии говорили, что Латвия отстает по проекту от Эстонии на два года. В то же время мы знаем, что Эстония успеет. Если исходить из этого заявления, то можно сказать, что отставание на два года означает как минимум 2032 год", – сказал государственный контролер.

Важно, чтобы латвийцы точнее сообщили, в какие сроки и по какому графику они смогут завершить железную дорогу, после чего Эстонии будет разумно проводить свои расчеты.

"Потому что если Эстония полностью остановит работы, все станет дороже. Возьмем хотя бы Rail Baltic Estonia – у вас около 200 сотрудников, чуть меньше. Неужели все это время эти люди будут просто ждать и не работать? Такие расчеты необходимо делать с учетом разных аспектов. Факт в том, что задержка латвийцев в любом случае дорого нам обойдется, и, на мой взгляд, это проблема", – пояснил Хольм.