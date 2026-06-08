В публичном пространстве ходили слухи как о вражде, так и о предполагаемом романе.

Знаменитости Сергей Лазарев (43) и Полина Гагарина (39) объединились для выпуска новой совместной песни “Хэппи Энд”. Пока же артисты открыли пресейв трека, а заодно развеяли странные домыслы фанатов: вот уже несколько дней звезды подогревают романтические слухи, выкладывая таинственные промо-кадры в социальных сетях.

Сначала Полина Гагарина раскрыла, что за мужчина фигурирует на ее последних фото. А теперь знаменитости окончательно рассекретили интригу. Примечательно, что много лет в публичном пространстве ходили слухи как о вражде, так и о предполагаемом романе Лазарева и Гагариной, но в разговоре с нашим интервьюером они развеяли все эти домыслы.

"Никаких конфликтов, между нами всегда было взаимопонимание. А романтические отношения… Может, просто искренние эмоции между нами порождают такие слухи?" - предположил Сергей.

Примечательно, что несколько лет назад Полина с Сергеем уже планировали записать дуэт под названием “Небо в глазах”, но коллаборация не состоялась.

"Идея исполнить свою композицию уже не раз нас посещала. И даже была уже попытка — пять лет назад. Мы тогда поработали в студии, даже обложку сделали. Но началась пандемия, и было принято решение повременить. Та песня изначально была написана для Полины, и она выпустила ее сама. Замечательно выпустила — песня стала большим хитом", - вспомнил Сергей.

"Просто Сережа, как я уже говорила, перфекционист. Мы долго искали правильную тональность, подачу, чтобы в дуэте это получилось мощно и красиво. Но постоянно присутствовали творческие сомнения. И мы поняли, что если есть какие-то сомнения, то просто сейчас не время. Поэтому в итоге песня стала сольной2, - добавила Полина.

По словам Гагариной, решение отказаться от дуэта было обоюдным.

"Невероятно преданные поклонники Сергея обвиняли меня в том, что дуэт не состоялся. Но это было обоюдное решение. И мы тогда пообещали друг другу, что будем искать ту самую песню и обязательно ее найдем".