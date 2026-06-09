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Страна готовится к худшему и вооружает население 0 131

В мире
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Демонстрация на Кубе

Демонстрация на Кубе

ФОТО: twitter

Власти Кубы призвали население готовиться к возможному иностранному вторжению.

Правительство Кубы начало распределять оружие среди граждан на случай иностранного вторжения, утверждает венесуэльская газета Versión Final. А крупные западные сообщают о подготовке к ЧС. Все это — на фоне наращивания американского военного присутствия вблизи острова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе не стал уточнять, какие меры в отношении Кубы — военные или иные — Вашингтон может применить в отношении Кубы. А президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после Ирана «займется Кубой», - напоминает RTVI US.

Корреспондент CNN Патрик Оппман рассказал Bloomberg, что на Кубе управляющие государственными зданиями обходят жильцов и уточняют вопросы, связанные с действиями на случай вторжения — например, спрашивают людей, понадобится ли им доступ к офисам в чрезвычайной ситуации. Происходящее, как утверждает журналист, вызывает у людей глубокую тревогу.

«Среди населения общее настроение колеблется между тревогой и изнеможением... некоторые кубинцы признают, что в удушающих условиях кризиса хотят только, чтобы это уже закончилось раз и навсегда», — также говорится в материале.

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#США #кризис #безопасность #Куба #гражданская оборона #тревога #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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