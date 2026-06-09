После того как ВВС США провели операцию по похищению Николаса Мадуро из собственной спальни, Куба оказалась отрезана от своего основного поставщика нефти - Венесуэлы. Параллельно Вашингтон усилил давление на других импортеров нефти, которые прямо или косвенно поставляют Гаване энергоносители. Остров свободы и без того уже не первый год сталкивается с дефицитом топлива, однако меры второй администрации Трампа накалили ситуацию до предела. В ряде районов Кубы электричество недоступно большую часть суток, наблюдаются перебои в подаче воды, работе общественного транспорта, больниц, школ, сельского хозяйства и промышленности.

Параллельно Вашингтон и Гавана начали переговоры. США потребовали от кубинских властей провести экономические и политические реформы, освободить политических заключенных и расширить гражданские свободы с перспективой свободных выборов. Однако к концу мая переговоры фактически зашли в тупик, а ожидаемый Трампом крах кубинского режима так и не наступил.

Теперь Вашингтон ищет новые рычаги давления на остров, который десятилетиями остается одной из самых неприятных заноз в американской внешней политике. На прошлой неделе несколько авторитетных зарубежных изданий сообщили, что военная операция США если и не неизбежна, то весьма вероятна.

Пентагон уже несколько месяцев стягивает в регион войска и вооружение, необходимые для возможной военной операции против Кубы, а Дональд Трамп допустил возможность вторжения на остров, сообщает американское издание Politico. Сейчас в Карибском бассейне находится крупнейшая за пределами Ближнего Востока военно-морская группировка США. Чтобы начать операцию, нужно только получить окончательное разрешение президента, отмечает издание.

В мае, по информации Politico, в Карибское море вошла авианосная ударная группа во главе с авианосцем типа «Нимиц». Вместе с ней в регион прибыли несколько эсминцев и крейсеров с управляемыми ракетами, способных наносить точечные удары по наземным целям. В последние месяцы вокруг Кубы также регулярно появлялись американские разведывательные самолеты и беспилотники.

Тем временем у побережья штата Вирджиния к новому развертыванию готовится десантная группа во главе с судном «Кирсардж». На его борту находятся около 2,5 тыс. морских пехотинцев. Оно может заменить часть кораблей, которые вскоре отправятся домой.

Стянутые к Кубе силы позволяют Вашингтону рассматривать разные варианты действий. Однако для полномасштабного наземного вторжения Пентагону потребовались бы дополнительные войска, отметили в издании. Кроме того, возможности флота ограничивает блокада иранских судов в Персидском заливе, в которой также участвуют американские военно-морские силы.

При этом в Politico подчеркнули, что времени для возможной операции остается не так много. Так, некоторые из крупнейших кораблей, направленных в регион еще прошлым летом, находятся в море уже почти десять месяцев, тогда как обычно они проводят на боевом дежурстве от шести до семи месяцев. Дальнейшее продление службы создаст чрезмерную нагрузку на экипажи, считают американские военные.

Тем временем США активно ищут предлоги, чтобы оправдать возможное применение силы против Кубы, пишет профессор истории Латинской Америки и миграционных исследований Вассарского колледжа Даниэль Мендиола в статье для британской газеты The Guardian. Так, 20 мая федеральный суд во Флориде предъявил обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Его подозревают в причастности к уничтожению в 1996 году двух гражданских самолетов, которыми управляли граждане США. В то время Кастро занимал пост министра обороны Кубы, а самолеты были сбиты кубинскими военными. Обвинение включает один пункт о сговоре с целью убийства граждан США, два пункта об уничтожении воздушных судов и четыре пункта об убийстве.

По мнению Мендиолы, появление обвинительного заключения не стало неожиданностью. После того как в январе администрация Трампа нанесла удары по Каракасу и захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро, появились признаки, указывающие на то, что следующей целью Вашингтона может стать Куба. Перед операцией против Венесуэлы американские власти тоже предъявили Мадуро обвинения в федеральном суде Нью-Йорка.

«Обвинительное заключение против Кастро, по всей видимости, подтверждает эти подозрения. Однако остается открытым вопрос, что последует дальше. Проведут ли американские войска на Кубе похожую операцию с бомбардировкой и захватом одного из руководителей страны? Начнется ли полномасштабное вторжение на остров? Или угрозы таких действий будет достаточно, чтобы добиться уступок, которые хотя бы в краткосрочной перспективе устроят чиновников администрации Трампа?» – задается вопросами Мендиола.

По мнению автора, обвинения против Кастро на самом деле не направлены на защиту мирных жителей от государственного насилия. «При любом из перечисленных сценариев гражданское население Кубы понесет огромные потери», – подчеркивает Мендиола.

По информации американского новостного сайта Axios, администрация Трампа готовится к возможному краху «тоталитарного правительства» Кубы уже этим летом. При этом издание указывает, что американские власти прорабатывают новые варианты военного реагирования именно на тот случай, «если на острове воцарится хаос». Президент пока не санкционировал вторжение и предпочел бы добиться мирного перехода к «свободной Кубе», подчерчивает издание.

Возможно, наращивание американских сил в регионе призвано не столько подготовить вторжение, сколько усилить давление на кубинские власти и склонить их к переговорам на выгодных для Вашингтона условиях. «Это классический Трамп. Вывести противника из равновесия. Оказать давление, посмотреть на реакцию, усилить давление, снова посмотреть на реакцию и еще раз усилить давление», – заявил изданию один из советников президента США.

Другой высокопоставленный американский чиновник уверил, что США не планируют интервенцию на Кубу. «Рассматриваются все варианты, однако никакого вторжения пока не планируется и не ожидается. Но, когда президент отдаст приказ, мы будем готовы ко всему», – заявил он.

Axios также приводит и доводы против того, что обвинение Рауля Кастро стало подготовкой к операции по венесуэльскому сценарию. По словам представителей администрации Трампа и его советников, между Кубой и Венесуэлой есть три важных различия.

Во-первых, США пока не определились, кто мог бы возглавить временное правительство в Гаване в случае падения нынешнего режима. В Венесуэле такую роль сыграла вице-президент Делси Родригес.

Во-вторых, захват Рауля Кастро по примеру Николаса Мадуро не привел бы к резкой переориентации Кубы на США. Кастро уже давно не руководит страной. Он перестал быть президентом в 2018 году, а в 2021 году ушел с поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

В-третьих, эмбарго против Кубы закреплено в законодательстве США. Отменить его можно только в том случае, если на острове освободят политических заключенных, проведут свободные выборы и обеспечат другие гражданские права. Поэтому Трамп не сможет быстро нормализовать отношения с новым правительством одним решением исполнительной власти, как это произошло в Венесуэле.

«Проблема в том, что Конгресс также имеет право голоса», – заявил один из чиновников. Он отметил, что отмене эмбарго могут помешать влиятельные консервативные конгрессмены.

Аналитики считают, что скорые военные действия против Кубы маловероятны и сопряжены со множеством рисков, пишет британская газета Financial Times. Однако вероятность того, что Дональд Трамп отдаст приказ нанести какой-либо удар по острову, растет, поскольку Вашингтон стремится продемонстрировать готовность применить силу, чтобы усилить давление на Кубу.

Об этом среди прочего свидетельствует рост числа американских разведывательных полетов вокруг Кубы. Сбор разведывательной информации нередко предшествует военным операциям. При этом аналитики не исключают, что Вашингтон использует такие полеты и как еще один способ давления на Гавану, отмечают в FT.

В издании также выразили скепсис относительно той версии, что операция против Кубы будет аналогична операции по свержению Мадуро в Венесуэле. Провернуть подобное еще раз будет гораздо сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности, отмечает Financial Times. Если январе идея захвата политического лидера другой страны выглядела почти невероятной, то теперь кубинские власти знают, чего ожидать от Вашингтона.

«Нужно быть безумцем, чтобы думать, будто Рауля Кастро сейчас не перевозят с места на место», – заявил изданию бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Крис Симмонс, который занимался Кубой.

Другой вариант для Вашингтона – нанести удар по кубинским вооруженным силам и лишить их боеспособности. По мнению военных экспертов, американская авиация и ракеты способны легко подавить сопротивление кубинской армии, которая по своей силе уже не сравнится с армией эпохи холодной войны. Среди главных проблем кубинской армии эксперты называют острую нехватку запчастей, недостаточную подготовку пилотов и ограниченные возможности защиты от ракет и авиации.

Тем не менее даже если бы США успешно провели военную операцию против Кубы, у них не было бы простых ответов на политический вопрос о том, что делать дальше, пишет издание. Дело в том, что на Кубе, в отличие от Венесуэлы, нет аналога ни готовой к сотрудничеству с Вашингтоном Делси Родригес, ни оппозиционной режиму Марии Корины Мачадо – в стране попросту нет оппозиции, на которую могли бы опереться США. «Это гораздо более последовательный режим, чем в Венесуэле. Если уж на то пошло, он больше похож на Иран, чем на Венесуэлу», – приводит Financial Times слова одного из высокопоставленных американских чиновников.

Более того, крушение нынешней политической системы на Кубе создало бы для Вашингтона новую головную боль. Если режим рухнет, Штатам, возможно, придется взять на себя ответственность за стабилизацию государства на Кубе. Им придется восстанавливать кубинскую экономику и заново выстраивать политическую систему страны, чтобы не допустить возникновения политического вакуума у собственных границ.

Если США не пойдут на военное вмешательство, Трамп продолжит усиливать экономическое давление на Кубу, пытаясь склонить Гавану к соглашению на своих условиях. Некоторые эксперты считают, что этим летом, когда температура и влажность на Кубе начнут повышаться, а жизнь в условиях топливной блокады сильно усложнится, могут вспыхнуть протесты.

По мнению нескольких бывших сотрудников Министерства обороны и разведки США, наращивание военной мощи США, скорее всего, является блефом, попыткой заставить Гавану пойти на уступки в ходе переговоров, а не реальной подготовкой к нападению. «Администрация пытается убедить Кубу в том, что мы собираемся вторгнуться на ее территорию», – сказала Рене Новакофф, бывший сотрудник американской разведки.

В Гаване действия США по блокаде острова назвали попыткой спровоцировать в стране гуманитарный кризис, а обвинения против Рауля Кастро – сфабрикованными. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел республики Хосефина Видаль на парламентских слушаниях в Национальном капитолии. Ее слова приводит официальный партийный орган ЦК Компартии Кубы Granma:

«С каждым днем растет опасность военной агрессии против Кубы. Нет никаких оправданий, которые могли бы оправдать нападение на нашу страну, которое определенно приведет к разрушениям и гибели кубинцев и американцев. Куба не хочет конфликта. Мы были и всегда будем страной мира», – заявила заместитель министра.

Кубинские власти также подчеркнули, что не допустят вмешательства во внутренние дела страны, и раскритиковали США за недобросовестность. Министр иностранных дел Бруно Родригес предупредил, что любые военные действия приведут к «кровавой бойне», в которой погибнут тысячи кубинцев и американцев.