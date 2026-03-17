Рига оплатила более 70 млн льготных поездок в Rīgas satiksme для 60% пассажиров; прибыль компании растёт 0 988

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига оплатила более 70 млн льготных поездок в Rīgas satiksme для 60% пассажиров; прибыль компании растёт
ФОТО: LETA

Муниципальное ООО "Rīgas satiksme" в прошлом году перевезло 118,49 млн пассажиров, что на 2,2% больше, чем годом ранее, свидетельствует опубликованная предприятием информация.

В сообщении руководства к финансовому отчету компании отмечается, что рост числа пассажиров подтверждает важность общественного транспорта для городской мобильности и одновременно подчеркивает необходимость дальнейших инвестиций в развитие инфраструктуры и повышение качества услуг.

Важную роль в работе общественного транспорта Риги играют льготы на проезд для различных категорий пассажиров: около 60% пассажиров пользуются ими полностью или частично. Потери доходов, связанные со льготами, компенсирует Рижское самоуправление, отмечается в отчете компании.

В 2025 году "Rīgas satiksme" обеспечила перевозки по 79 маршрутам и трем ночным маршрутам, преодолев в общей сложности 35,01 млн км. Из них 18,97 млн км (54,2%) пришлось на автобусы, 9,74 млн км (27,8%) - на троллейбусы и 6,31 млн км (18%) - на трамваи.

На конец прошлого года парк транспортных средств компании насчитывал 739 единиц, включая 361 дизельный автобус, 224 троллейбуса, 95 трамвайных составов и 52 электробуса.

В 2024 году "Rīgas satiksme" перевезла в общей сложности 115,97 млн пассажиров.

Как сообщалось, оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в несколько раз - до 10,474 млн евро.

