Как правильно ухаживать за кожей утром: 5 обязательных этапов

Дата публикации: 17.03.2026
Утренний уход за кожей играет важную роль в поддержании ее здоровья и свежего вида. После ночной регенерации коже необходимо мягкое очищение, восстановление баланса и защита от внешних факторов. Косметологи отмечают, что регулярная утренняя рутина помогает сохранить упругость кожи и подготовить ее к воздействию окружающей среды.

Мягкое очищение

Первый этап утреннего ухода — деликатное очищение. После сна на коже остаются продукты ночной работы сальных желез и процессы обновления клеток. Умывание слегка теплой водой или мягким очищающим средством помогает удалить загрязнения, не нарушая естественный защитный барьер кожи.

Восстановление pH-баланса

Следующий шаг — использование тоника. Он помогает восстановить pH-баланс кожи после контакта с водой и подготавливает ее к нанесению последующих средств. Кроме того, тоник способствует лучшему проникновению активных компонентов в кожу.

Средства с активными компонентами

Утро считается подходящим временем для нанесения сывороток с полезными ингредиентами. Чаще всего косметологи советуют средства с витамином С или ниацинамидом. Эти компоненты помогают защитить кожу от воздействия свободных радикалов, выравнивают тон лица и поддерживают естественное сияние.

Увлажнение

Следующий обязательный этап — нанесение увлажняющего крема или флюида. Даже жирная кожа нуждается в поддержании водного баланса. Увлажняющее средство помогает удерживать влагу, повышает эластичность кожи и делает ее более гладкой. Кроме того, крем создает хорошую основу для макияжа.

Защита от солнца

Завершающий шаг утреннего ухода — использование средств с SPF. Солнцезащитный фактор помогает предотвратить преждевременное старение кожи, появление пигментных пятен и негативное воздействие ультрафиолета. Специалисты рекомендуют применять такие средства ежедневно, даже если на улице пасмурная погода.

Регулярный утренний уход помогает коже легче переносить воздействие городской среды, перепады температуры и стресс. Кроме того, такая рутина становится полезным ежедневным ритуалом заботы о себе и помогает начать день в хорошем настроении.

#красота #косметология #уход за кожей
