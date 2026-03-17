Заплаканная Лерчек обратилась к подписчикам из палаты: «Очень хочу жить»

Дата публикации: 17.03.2026
Изображение к статье: Заплаканная Лерчек обратилась к подписчикам из палаты: «Очень хочу жить»

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, опубликовала видео из больничной палаты. Ролик появился в соцсетях благодаря ее возлюбленному Луису Сквиччиарини, который находится рядом с ней в период лечения.

Ранее стало известно, что у Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. С 13 марта она проходит курс химиотерапии в одном из онкологических центров Москвы.

На видео блогерша призналась, что сейчас для нее на первом месте стоит здоровье. Она также отметила, что испытывает облегчение из-за приостановки уголовного дела, однако главным остается борьба с болезнью.

«Сейчас самое важное — это здоровье. Я рада, что могу сосредоточиться на нем. Спасибо всем за поддержку и молитвы — это действительно помогает», — сказала Чекалина.

Она подтвердила свой диагноз и, не сдерживая эмоций, добавила, что намерена бороться до конца: «Я очень хочу жить — и я буду жить». В этот момент Луис подошел к ней и обнял.

По имеющейся информации, заболевание выявили уже после рождения ее четвертого ребенка. У блогерши обнаружены метастазы. Также сообщается о возможных проблемах со зрением, которые появились на фоне болезни.

Младший сын Валерии родился в отношениях с Луисом Сквиччиарини. Трое старших детей — сын и близнецы — появились в браке с бывшим супругом Артемом Чекалиным. В настоящее время дети находятся с отцом, пока Валерия проходит лечение.

