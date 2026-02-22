Baltijas balss logotype
Миссия НАСА на Луну отложена из-за новой проблемы с ракетой 1 161

Техно
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Миссия НАСА на Луну отложена из-за новой проблемы с ракетой

НАСА отложило долгожданный пилотируемый полет на Луну из-за выявленной технической проблемы с ракетой. Очередная задержка стала серьезным ударом по программе Artemis II, в рамках которой четыре астронавта должны совершить полет вокруг Луны.

Как сообщили в космическом агентстве, апрель теперь считается самым ранним сроком возможного старта миссии. Ранее запуск планировался на 6 марта и должен был стать первым за более чем полвека пилотируемым полетом человечества к Луне.

По словам представителей агентства, в ходе ночных проверок была прервана подача гелия в верхнюю ступень ракеты. Твердый гелий используется для продувки двигателей и создания необходимого давления в топливных баках, что делает его критически важным элементом системы запуска.

В НАСА подчеркнули, что новая неисправность не связана с утечками водородного топлива, которые ранее осложнили генеральную репетицию запуска ракеты Space Launch System и потребовали проведения повторных испытаний.

Администратор НАСА Джаред Айзекман заявил, что причиной остановки потока гелия может быть неисправный фильтр, клапан или соединительная пластина. По его словам, независимо от характера проблемы, для ее устранения потребуется вернуть 98-метровую ракету обратно в ангар для проведения ремонта и дополнительных проверок.

Читайте нас также:
#луна #ракета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    22-го февраля

    Рискну предположить, что в этом году не полетят :) да ты следующем, пожалуй, тоже.

    2
    0

