В понедельник на востоке страны, где сегодня светит солнце, были побиты по меньшей мере три рекорда максимальной температуры воздуха для 16 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Рекорды тепла в Латвии фиксируются десятый и, возможно, последний день подряд.

С начала марта температурные рекорды фиксировались в течение 12 дней, всего было побито 116 рекордов. Еще шесть рекордов тепла были побиты 28 февраля.

Рекорд тепла в понедельник был побит в Алуксне, Гулбене и Мадоне, где максимальная температура к 15:00 составила соответственно +12, +12,7 и +13,3 градуса.

В 15:00 температура воздуха в сети наблюдений ЛЦСГМ составляла от +2,1 градуса в Даугавгриве и Мерсрагсе до +12,9 градуса в Екабпилсе. Рекорд всей страны для 16 марта был установлен в 2015 году в Звейниекциемсе и составил +14,1 градуса.