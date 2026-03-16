Мерц ответил на угрозы Трампа в адрес НАТО 5 1856

В мире
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мерц ответил на угрозы Трампа в адрес НАТО
ФОТО: Global Look Press

Мерц в ответ на угрозы Трампа заявил, что ожидает уважительного отношения в НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

«Я хотел бы, чтобы мы также с необходимым уважением относились друг к другу в альянсе. Дальнейшее расширение боевых действий несло бы в себе серьезные риски для наших партнеров на Ближнем Востоке», — сказал он.

Политик напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом, а войну с Ираном необходимо закончить «как можно скорее».

#НАТО #Иран #США #ближний восток #дипломатия #Германия #политика
