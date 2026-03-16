На Кубе полностью отключилась электроэнергия 16 марта, сообщает Associated Press, ссылаясь на местные власти. Население Кубы составляет около 11 миллионов человек.

Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba заявила, что начала процедуру восстановления, цитирует "Медуза". В компании отметили, что на момент отключения не сообщалось о перебоях в работе тепловых электростанций, находившихся в эксплуатации.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности сообщило, что начало расследование.

Блэкаут произошел на фоне усугубления энергетического и экономического кризисов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 марта, что страна более трех месяцев не получала нефть и работает на солнечной энергии, природном газе и за счет теплоэлектростанций.

Более недели назад масштабное отключение электроэнергии произошло на западе Кубы, оставив без света миллионы человек.

Раньше Куба получала нефть из Венесуэлы, однако поставки прекратились после того, как США задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале января.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 марта, что Куба ведет переговоры с правительством США, «чтобы путем диалога найти возможное решение двусторонних разногласий, существующих между нашими странами».

