Суп «Дюбарри» — это известный крем-суп из цветной капусты с добавлением сливок. Считается, что его рецепт был создан мадам Дюбарри, фавориткой короля Людовика XV. В наши дни суп «Дюбарри» стал одной из главных изюминок классической французской кухни.

Суп «Дюбарри» обладает действительно изысканным вкусом, кремовой текстурой и удивительной нежностью. Его приготовление не требует сложных ингредиентов, все компоненты легко доступны. Кроме того, этот суп из цветной капусты с удовольствием едят даже маленькие дети, которых сложно уговорить на овощи.



Ингредиенты:

цветная капуста (очищенные соцветия) – 500 г

лук-порей (светлая часть стебля) – 30 г

куриный бульон – 700 мл

сливочное масло – 25 г

пшеничная мука – 1 ст. л. с горкой

густые деревенские сливки 20% – 100 г

яичный желток – 1 шт.

соль и белый молотый перец – по вкусу

Приготовление супа «Дюбарри»



Разделите кочан цветной капусты на соцветия и промойте их. Погрузите в кипящую слегка подсоленную воду и варите в течение 10 минут с момента закладки. Несколько мелких соцветий отложите для украшения.



Белую часть лука-порея нарежьте произвольно. В кастрюле или сотейнике растопите кусочек сливочного масла, добавьте лук-порей и обжаривайте 2 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Как только лук станет мягким, добавьте муку и обжаривайте еще 1-2 минуты.

В сотейник влейте куриный бульон, делая это в 2-3 подхода, тщательно помешивая венчиком, чтобы избежать образования комочков. Затем добавьте бланшированную капусту и варите на слабом огне 15-20 минут.



Когда капуста станет полностью готовой и мягкой, измельчите ее с помощью блендера. Ранее для этого использовали сито, но сейчас погружной блендер значительно упрощает процесс.

Чтобы добиться нужной консистенции, на начальном этапе слейте часть жидкости в чашку. Затем пробейте капусту блендером до состояния пюре.

Постепенно добавляйте жидкость из чашки, регулируя густоту супа. Консистенция должна быть абсолютно однородной.

Посолите и поперчите по вкусу.



В отдельной емкости смешайте сливки и яичный желток, слегка взбейте венчиком до однородности.



Введите эту смесь в суп, продолжая размешивать венчиком. В классическом французском рецепте использовались сливки крем-фреш.

Ближе всего к ним по вкусу и консистенции подойдут деревенские густые сливки с жирностью не более 30%.

Можно использовать сметану, но только в том случае, если она не кислая, иначе суп приобретет неприятный кислый привкус.

В качестве альтернативы можно взять жидкие сливки из упаковки, предпочтительно с жирностью 20%.



Верните суп на огонь и доведите до кипения (но не кипятите, иначе яйцо может свернуться и образовать хлопья!), продолжая взбивать венчиком.

Подавайте крем-суп сразу после приготовления, в горячем виде, украсив бланшированными соцветиями цветной капусты (которые были отложены в начале рецепта) и свежей петрушкой. В качестве дополнения можно предложить сухарики.



