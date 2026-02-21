Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Французский крем-суп «Дюбарри»: просто и вкусно 0 299

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французский крем-суп «Дюбарри»: просто и вкусно

Суп «Дюбарри» — это известный крем-суп из цветной капусты с добавлением сливок. Считается, что его рецепт был создан мадам Дюбарри, фавориткой короля Людовика XV. В наши дни суп «Дюбарри» стал одной из главных изюминок классической французской кухни.

 

Суп «Дюбарри» обладает действительно изысканным вкусом, кремовой текстурой и удивительной нежностью. Его приготовление не требует сложных ингредиентов, все компоненты легко доступны. Кроме того, этот суп из цветной капусты с удовольствием едят даже маленькие дети, которых сложно уговорить на овощи.

Ингредиенты:

цветная капуста (очищенные соцветия) – 500 г
лук-порей (светлая часть стебля) – 30 г
куриный бульон – 700 мл
сливочное масло – 25 г
пшеничная мука – 1 ст. л. с горкой
густые деревенские сливки 20% – 100 г
яичный желток – 1 шт.
соль и белый молотый перец – по вкусу

Приготовление супа «Дюбарри»

Разделите кочан цветной капусты на соцветия и промойте их. Погрузите в кипящую слегка подсоленную воду и варите в течение 10 минут с момента закладки. Несколько мелких соцветий отложите для украшения.

Белую часть лука-порея нарежьте произвольно. В кастрюле или сотейнике растопите кусочек сливочного масла, добавьте лук-порей и обжаривайте 2 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Как только лук станет мягким, добавьте муку и обжаривайте еще 1-2 минуты.

В сотейник влейте куриный бульон, делая это в 2-3 подхода, тщательно помешивая венчиком, чтобы избежать образования комочков. Затем добавьте бланшированную капусту и варите на слабом огне 15-20 минут.

Когда капуста станет полностью готовой и мягкой, измельчите ее с помощью блендера. Ранее для этого использовали сито, но сейчас погружной блендер значительно упрощает процесс.

Чтобы добиться нужной консистенции, на начальном этапе слейте часть жидкости в чашку. Затем пробейте капусту блендером до состояния пюре.

Постепенно добавляйте жидкость из чашки, регулируя густоту супа. Консистенция должна быть абсолютно однородной.

Посолите и поперчите по вкусу.

В отдельной емкости смешайте сливки и яичный желток, слегка взбейте венчиком до однородности.

Введите эту смесь в суп, продолжая размешивать венчиком. В классическом французском рецепте использовались сливки крем-фреш.

Ближе всего к ним по вкусу и консистенции подойдут деревенские густые сливки с жирностью не более 30%.

Можно использовать сметану, но только в том случае, если она не кислая, иначе суп приобретет неприятный кислый привкус.

В качестве альтернативы можно взять жидкие сливки из упаковки, предпочтительно с жирностью 20%.

Верните суп на огонь и доведите до кипения (но не кипятите, иначе яйцо может свернуться и образовать хлопья!), продолжая взбивать венчиком.

Подавайте крем-суп сразу после приготовления, в горячем виде, украсив бланшированными соцветиями цветной капусты (которые были отложены в начале рецепта) и свежей петрушкой. В качестве дополнения можно предложить сухарики.

Источник: jenskiymir

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео