Каши традиционно считаются отличным выбором для завтрака, но на самом деле ситуация более сложная. Манка, которую часто воспринимают как калорийный продукт, может оказаться вполне приемлемым вариантом.

Некоторые люди с детства не любят кашу, в то время как другие не представляют утренний прием пищи без нее, сообщает Doctorpiter. Существует также мнение, что любая каша на завтрак — это самый здоровый и правильный выбор.

Что же лучше выбрать на завтрак — манку или овсянку? Какие добавки помогут сделать завтрак более питательным? На эти вопросы отвечает диетолог Альбина Комиссарова в своем телеграм-канале.

Недостаток калорий

По словам врача, в последнее время в социальных сетях можно встретить мнения о том, что ни манка, ни овсянка не подходят для утреннего приема пищи, так как эти продукты могут вызывать скачки инсулина. Но какова реальная ситуация?

Что касается овсянки, этот продукт определенно полезен. Особенно если вы выбираете овсяную крупу длительного приготовления: она богата клетчаткой, что благоприятно сказывается на пищеварении.

Тем не менее, некоторые люди отмечают, что овсянка не обеспечивает длительного чувства сытости. Это связано с тем, что сама по себе овсянка не слишком калорийна, а также содержит недостаточное количество белка и жиров. Добавив в тарелку продукты, богатые этими макроэлементами, вы сможете сделать завтрак более сытным. Либо просто откажитесь от овсянки на завтрак, если она не удовлетворяет ваш аппетит.

Что касается овсянки быстрого приготовления, в ней содержится меньше клетчатки и витаминов группы В, поэтому она также не обеспечит длительного чувства сытости. Однако, как отмечает Комиссарова, нет причин осуждать этот продукт: если вы иногда хотите овсянку из пакетика и получаете клетчатку из других источников, ее можно смело употреблять, не беспокоясь о здоровье.

Важно только выбирать варианты с минимальным содержанием добавленного сахара.

Добавьте бутерброд

Знакомая нам с детства манная каша — это, по сути, сильно очищенная пшеница. В ней крайне мало пищевых волокон, поэтому вскоре после такого завтрака вы снова почувствуете голод.

Тем не менее, это не значит, что вам следует полностью отказываться от манки, если она вам нравится. Обычно для порции манной каши используется две столовые ложки крупы, что составляет всего 130 калорий. Если добавить стакан молока с жирностью 2,5%, это добавит еще 135 калорий. А если для вкуса добавить 10 граммов сливочного масла и ложечку сахара, это прибавит еще 100 калорий.

В итоге получится 365 калорий, что довольно мало для завтрака, даже если вы находитесь на диете. Поэтому стоит добавить к завтраку сэндвич или яйца, чтобы сделать прием пищи более сытным.