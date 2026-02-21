На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге остались стабильными, в то время как в Вильнюсе они снизились, а в Таллинне подешевело только дизельное топливо, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин 95-й марки была в Риге, а в Вильнюсе и Таллинне бензин стоил одинаково. Дизельное топливо дороже всего было в Вильнюсе, за которым следовала Рига, а меньше всего дизельное топливо в конце рабочей недели стоило в Таллине.

В Риге на автозаправке на ул. Краста в пятницу и бензин 95-й марки, и дизельное топливо стоили 1,534 евро за литр, как и неделей ранее.

В Вильнюсе на автозаправке на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 4,8% и в пятницу составляла 1,489 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 3,5% до 1,639 евро за литр.

В Таллинне на заправках стоимость бензина 95-й марки осталась стабильной и в пятницу составляла 1,489 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,434 евро за литр, что на 2% меньше, чем неделю назад.

Стоимость автогаза в Риге и Вильнюсе за неделю не изменилась: в пятницу он стоил 0,935 евро и 0,759 евро за литр соответственно. В Таллинне цена автогаза составляла 0,901 евро, что на 0,4% больше, чем неделю назад.