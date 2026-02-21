Когда за окном метель, а вечер тянется бесконечно долго, самое время для атмосферного триллера. Снежные пейзажи, мрачные расследования и тайны, скрытые под белым покрывалом зимы, создают особую напряжённую атмосферу.

Ледяная бездна (2021, Финляндия)

Жанр: драма, боевик, криминал, триллер Рейтинг IMDb: 7.2 Длительность эпизода: 42 минуты Возраст: 18+ Детектив возвращается в маленький северный городок, чтобы расследовать серию загадочных смертей. Под слоем снега скрываются не только улики, но и темные секреты жителей. Классический скандинавский нуар с медленным повествованием и атмосферой тотального недоверия.

Замерзшие (2022, Россия)

Жанр: драма, триллер, детектив Рейтинг IMDb: 5.4 Длительность эпизода: 50 минут Возраст: 18+ Следователь находит замерзший труп своей жены и берёт расследование в свои руки. Путь мести и жестокости меняет его самого, а холодная зима становится метафорой эмоционального оцепенения.

Застрявшие вне жизни (2023, Италия)

Жанр: драма, триллер Рейтинг IMDb: 6.5 Длительность эпизода: 55 минут Возраст: 18+ Свидетельница убийства оказывается в ловушке горного отеля после схода лавины. Психологический триллер с клаустрофобией замкнутого пространства и величественной, но угрожающей красотой Альп.

На стороне зла (2023, Финляндия)

Жанр: драма, криминал, триллер, детектив Рейтинг IMDb: 6.4 Длительность эпизода: 45 минут Возраст: 18+ Молодая девушка обвиняется в ритуальном убийстве в небольшом финском городке. Она начинает собственное расследование, сталкиваясь с тайнами общины и долгими зимними ночами.

Снег (2023, Австрия)

Жанр: триллер, детектив Рейтинг IMDb: 5.4 Длительность эпизода: 45 минут Возраст: 18+ Семья переезжает в уединённую горную деревню, но вместо покоя сталкивается с исчезновением ребёнка и чередой тревожных событий. Заснеженные Альпы скрывают тёмные секреты.

