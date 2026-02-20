Baltijas balss logotype
Профессор рассказала, как чеснок может навредить даже здоровым людям

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Профессор рассказала, как чеснок может навредить даже здоровым людям

Кому следует избегать чрезмерного употребления чеснока? И речь идет не только о запахе, но и о реальных последствиях для здоровья. Профессор и терапевт Оксана Драпкина предупредила о возможном вреде чеснока.

 

Многие любят чеснок — добавляют его в горячие супы, наслаждаются хрустящими свежими зубчиками, используют в ароматных соусах и намазывают на черный хлеб, сообщает Doctorpiter.

Однако это не всегда полезно. Даже для здоровых людей свежий чеснок может оказаться опасным. Почему так происходит? Как правильно употреблять «острое золото», чтобы не навредить своему здоровью, объяснила профессор.

Соблюдайте умеренность

В период простуд и вспышек COVID-19 многие начинают активно употреблять чеснок как антивирусное средство, полагая, что он уничтожает все вирусы. Однако это может быть опасной ошибкой. Этот пряный овощ не так безобиден, как кажется.

«Рекомендуемая дневная норма чеснока — 1-2 зубчика, — предупреждает профессор Оксана Драпкина. — Дело в том, что он активно стимулирует пищеварительную систему, поэтому его не следует употреблять при хронических заболеваниях ЖКТ, таких как язва желудка, хронический панкреатит и гастрит».

Чеснок может навредить даже абсолютно здоровому человеку, особенно если его есть натощак.

«Чеснок способен вызвать изжогу, вздутие живота и диарею, — отмечает врач-терапевт. — Вещества, содержащиеся в чесноке, значительно разжижают кровь. Поэтому его нельзя употреблять перед операциями, а также людям с плохой свертываемостью крови».

В последнее время черный чеснок стал очень популярным: он менее резкий на вкус и запах, чем обычный. Однако его свойства не отличаются от привычного чеснока.

«Черным чеснок становится в результате ферментации, — объясняет врач. — Но не стоит ожидать от него каких-либо чудодейственных эффектов, которые ему приписывают маркетологи».

Оставить комментарий

