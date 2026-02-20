Baltijas balss logotype
Француженка хочет заработать на машине 1982 года с пробегом в 12 км 0 643

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капсула времени.

Капсула времени.

Культовый автомобиль пополнит чью-то коллекцию.

43 года простоял в гараже абсолютно новый Renault 5 с пробегом всего 12 км

Уникальная находка ждала наследников под горой всякого хлама в гараже жилого дома в небольшой деревне в департаменте Сона-и-Луара.

Новенький автомобиль Renault 5, пятидверная версия в комплектации TL, окрашенная в необычный и очень элегантный оттенок серо-голубого. Пробег на спидометре - всего 12 км, сохранились даже заводские коврики. Судя по временным номерным знакам, автомобиль был доставлен в 1982 году и с тех пор не покидал гараж.

Как можно было забыть в гараже новую машину?

После небольшого расследования выяснилось, что машиной владела дама, которая долго копила деньги, чтобы приобрести автомобиль, в надежде однажды получить водительские права. В момент, когда она решилась на покупку Рено, прав у нее не было, поэтому машину доставили ей домой.

Позже дама права действительно получила, но так и не решилась сесть за руль. По неизвестным причинам.

После ее смерти дом, гараж и автомобиль перешли наследникам. На данный момент это Renault 5 с самым маленьким пробегом из всех существующих. После небольшой реставрации он будет выставлен на аукцион на радость коллекционерам редких машин.

#история #Франция #аукцион #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

