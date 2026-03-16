На протяжении многих лет ученые ищут способы облегчения состояния людей, страдающих от апноэ во сне. Храп — это не только источник дискомфорта для окружающих, но и серьезное испытание для тех, кто издает звуки, способные разбудить даже соседей сверху. Исследования показывают, что улучшить ситуацию (и снизить уровень шума) вполне возможно. Для этого достаточно внести простые изменения в свое питание.



Овощи, фрукты и злаки являются не только отличными источниками энергии и полезных микроэлементов, но и эффективными помощниками в борьбе с причинами храпа и апноэ. Одной из основных причин считается избыточный вес. Жировые отложения сужают просвет в области глотки, и воздух с трудом преодолевает возникшее препятствие, вызывая вибрацию стенок верхних дыхательных путей и создавая этот раздражающий звук. Сбалансированное питание помогает избавиться от лишнего веса.

Стоит отметить, что апноэ во сне не только вызывает надоедливый храп, но и может стать причиной серьезных заболеваний. Постоянные нарушения дыхания во сне приводят к снижению уровня кислорода и могут вызвать высокое давление, инсульты, сердечные заболевания и диабет второго типа.

Кроме того, храп негативно сказывается на здоровье, а также на творческих и умственных способностях. Восемь лет назад итальянские ученые установили, что хронический храп уменьшает количество серого вещества в мозге, что, в свою очередь, снижает умственные способности и память.



Среди «мелких неприятностей» такого расстройства сна можно выделить подавленное состояние в течение дня, усталость, трудности с концентрацией, головные боли и перепады настроения.



Исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале ERJ в этом году, показало, что люди, придерживающиеся здорового питания, почти в 5 раз реже страдают от храпа, чем те, кто предпочитает фастфуд и сладости.

Также выяснили, что правильное питание более эффективно помогает мужчинам в борьбе с последствиями апноэ, чем женщинам. В свою очередь, неправильное питание негативнее сказывается именно на представительницах прекрасного пола.



«Включение в рацион разнообразных овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также снижение потребления фастфуда и сладких напитков окажет положительное влияние на общее состояние здоровья», — утверждают эксперты.



Помимо зелени, ученые рекомендуют обратить внимание на следующие продукты:



Мед. Этот продукт является отличным помощником в борьбе с храпом благодаря своим противовоспалительным и противомикробным свойствам, которые уменьшают отек в горле;

Рыба — ее можно использовать вместо блюд из красного мяса. К сожалению, вкусный и сочный стейк содержит насыщенные жиры, которые могут вызывать спазмы в артериях, что приводит к воспалениям. Рыба же богата полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, которые приносят огромную пользу организму.

Оливковое масло помогает избавиться от легких форм фарингита и очищает горло.

Чаи — особенно травяные. Они считаются одними из самых эффективных средств для предотвращения храпа. Особенно полезны ромашковый, зеленый и мятный чаи. Однако чашка черного чая вечером также окажет положительное воздействие.

Соевое молоко. Людям с непереносимостью лактозы рекомендуется заменять коровье молоко растительными альтернативами, так как даже один стакан может вызвать заложенность носа и, как следствие, храп.

Также важно избегать обильной еды за 3-4 часа до сна и стараться делать ужин максимально легким. Бокал вина — не лучшее решение, так как алкоголь возбуждает нервную систему, что приводит к чрезмерному расслаблению мышц горла.

Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем и быстро их решить, исследователи советуют следить за своим сном. Важно обращать внимание на то, просыпаетесь ли вы несколько раз за ночь, издаете ли необычные звуки во сне и чувствуете ли, что дыхание иногда прерывается.

