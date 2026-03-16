Компания Cortical Labs объявила о создании новых центров обработки данных, работающих на основе клеток человеческого мозга. Выращенные в лаборатории нейроны размещаются на кремниевых чипах.

В прошлом году австралийская компания Cortical Labs представила первый в мире биологический компьютер CL1, состоящий из 200 000 живых человеческих нейронов. Теперь компания собирается построить в Мельбурне (Австралия) и Сингапуре биологические дата-центры. Вместо того, чтобы полагаться на чипы Nvidia, как компании, занимающиеся искусственным интеллектом, Cortical Labs планирует оснастить свои объекты стойками с биологическими компьютерами CL1, работающими на основе гораздо большего количества клеток человеческого мозга, пишет Фокус со ссылкой на Futurism.

Биологические компьютеры CL1 работают на основе клеток человеческого мозга и потребляют лишь малую часть энергии, используемой обычными процессорами искусственного интеллекта, при этом каждый блок потребляет меньше энергии, чем портативный калькулятор.

Компания Cortical Labs заявила о создании двух дата-центров, работающими на основе клеток человеческого мозга. Выращенные в лаборатории нейроны размещаются на кремниевых чипах, что в будущем может составить конкуренцию чипам таких компаний, как Nvidia.

Вместо стоек серверов, работающих на обычных процессорах, в этих дата-центрах будут размещены биологические компьютеры, известные как блоки CL1, работающие на основе клеток человеческого мозга. В центре обработки данных в Мельбурне разместятся 120 блоков CL1, а в Сингапуре — до 1000 блоков.

Нейроны, используемые Cortical Labs и выращенные из стволовых крови человека, размещаются на чипе, который посылает электрические сигналы к клеткам и принимает обратно, а затем записывает их реакцию. Это позволяет программному обеспечению взаимодействовать с клетками и интерпретировать их ответы как результат вычислений.

Помимо потенциальной возможности использовать способность мозга хранить и обрабатывать данные, существует еще одно преимущество использования биологии таким образом: нейроны потребляют очень мало энергии. Искусственный интеллект требует очень много электроэнергии. Но каждый блок CL1 потребляет меньше энергии, чем портативный калькулятор. Это на порядки меньше энергии, чем требуется современному графическому процессору.

Но остается много вопросов. Самое главное, неясно, какое практическое применение имеют эти блоки. Компания еще не продемонстрировала, что ее компьютеры могут хотя бы отдаленно сравниться с вычислительной мощностью нынешнего поколения топовых чипов для дата-центров.