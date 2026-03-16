Германия и Британия отказались участвовать в операции США в Ормузском проливе

Дата публикации: 16.03.2026
Германия и Великобритания отказались участвовать в военной операции США по разблокированию Ормузского пролива. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Вашингтон пытался сформировать международную коалицию для обеспечения безопасности торговых судов и нефтяных танкеров, которые проходят через стратегически важный морской маршрут. Однако ключевые европейские союзники не готовы напрямую подключаться к возможным боевым действиям.

В Берлине дали понять, что Германия не намерена участвовать в военной операции. Немецкие власти подчеркнули, что страна не является стороной конфликта и не рассматривает возможность участия в боевых действиях в регионе.

Великобритания также занимает осторожную позицию. Лондон продолжает обсуждать с США варианты обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако британские власти делают акцент на дипломатических усилиях и снижении напряженности, а не на военной операции.

При этом британское правительство рассматривает ограниченные формы участия. Среди возможных вариантов - использование морских беспилотных систем для поиска и обезвреживания морских мин.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная часть поставок сырья из стран Персидского залива на мировые рынки. Любые угрозы безопасности судоходства в этом регионе могут серьезно повлиять на глобальные энергетические рынки и международную торговлю.

#США #нефть #Великобритания #дипломатия #Германия #политика
