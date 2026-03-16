Строительной компании придётся устранить выявленные недостатки на набережной улицы Мукуcалас в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Самоуправление проинформировано о возникшей ситуации. Сегодня совместно со строителем будет проведён повторный осмотр объекта, и с началом строительного сезона выявленные недостатки должны быть устранены.

В минувшие выходные в социальных сетях были распространены несколько видео, в которых политики и блогеры указали на некачественно выполненные работы на набережной улицы Мукуcалас: руками крошили бетон на недавно установленных перилах и демонстрировали другие проблемы.

Мэр Риги Виестур Клейнберг в Twitter заявил, что предпринимателю ещё в прошлом году была предъявлена претензия по поводу качества отдельных работ.

Самоуправление поручило устранить выявленные недостатки с началом строительного сезона, сообщил мэр.

Как сообщалось, 22 декабря прошлого года набережная улицы Мукуcалас была сдана в эксплуатацию. Длившиеся два года строительные работы обошлись в 20,8 миллиона евро.

Реконструкция набережной, начатая в декабре 2023 года, является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры с целью развития набережной Даугавы как визуально привлекательного и современного променада.

Общий объём финансирования укрепления набережной улицы Мукуcалас и строительства связанной инфраструктуры составил 20,8 миллиона евро без налога на добавленную стоимость. 85% расходов профинансированы за счёт займа Государственной казны, а 15% — из средств Рижского самоуправления.