Тхабо с рисом — это свинина в кокосовом молоке. Это блюдо напоминает китайское габаджоу, где также используются небольшие кусочки мяса в кисло-сладком соусе. Свинина, приготовленная в кокосовом молоке, становится нежной и ароматной, а восхитительные запахи наполняют кухню во время готовки! Рассыпчатый белый рис идеально подходит в качестве гарнира к тхабо. Кокосовое молоко можно использовать как готовое, так и приготовить самостоятельно из свежего кокоса.

Время приготовления: 1 час 10 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты:

500 г нежирной свинины;

300 г помидоров;

150 мл кокосового молока;

1 столовая ложка тёртого имбиря;

3 зубчика чеснока;

½ чили;

50 г лука-порея;

160 г длинного риса;

соль, базилик, паприка;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Начнём с приготовления томатного пюре для свинины в кокосовом молоке. Если у вас есть готовое, это отлично, но из свежих томатов получится вкуснее. Нарежьте томаты ломтиками, поместите их в сотейник, добавьте немного воды на дно, закройте крышкой и распаривайте на небольшом огне в течение 15 минут.

После этого протерите распаренные томаты через мелкое сито — на сетке останутся кожица и семена, а в миске окажется густое и ароматное пюре, только что приготовленное.

Нежирную свинину нарежьте кусочками размером 2-3 сантиметра.

Очистите корень свежего имбиря, натрите его на мелкой тёрке. Половинку чили очистите от семян и мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. В кастрюлю с толстым дном налейте 2 столовые ложки растительного, оливкового или кокосового масла, добавьте имбирь, чеснок и чили, обжаривайте в течение минуты. В этот момент на кухне появится волшебный аромат — это сочетание ингредиентов никого не оставит равнодушным.

Промойте под краном разрезанный пополам стебель лука-порея, нарежьте его тонкими полукольцами и добавьте в кастрюлю, быстро обжаривайте.

Затем добавьте нарезанное мясо и обжаривайте на сильном огне 2-3 минуты.

Влейте томатное пюре. Если томаты кислые, добавьте 1 чайную ложку сахарного песка, чтобы сбалансировать вкус.

Добавьте кокосовое молоко. Приготовить кокосовое молоко в домашних условиях просто и значительно дешевле, чем покупать готовое. Оно идеально подходит для супов и вторых блюд.

Посолите блюдо по вкусу, добавьте чайную ложку сладкой паприки и готовьте на тихом огне примерно 45 минут. За 10-15 минут до готовности приоткройте крышку, чтобы соус выпарился и загустел.

Тем временем приготовьте рис. Промойте крупу в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Переложите в кастрюлю, добавьте 180 мл холодной воды, доведите до кипения и закройте крышкой. Варите на тихом огне 10 минут, затем снимите кастрюлю с плиты и укутайте. Рис не нужно солить, так как приправ и специй достаточно в мясной подливе.

Выложите в глубокую миску порцию рассыпчатого риса.

Сверху положите порцию свинины в кокосовом молоке с соусом. Листья зелёного базилика сложите стопочкой, сверните в рулон и нарежьте тонко. Посыпьте блюдо базиликом перед подачей на стол.





