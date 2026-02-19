Февраль — время, когда взгляд уже обращён к весенней обуви, но стопы часто остаются забытыми после зимы. Пятки страдают от сухого воздуха и нехватки ухода, превращаясь в огрубевшую кожу с трещинами. В домашних условиях вернуть им мягкость можно за четыре простых шага.

1. Тёплое замачивание

Не используйте горячую воду. Достаточно 10–15 минут в тёплой ванночке. Для дополнительного эффекта добавьте морскую соль и ложку кокосового или оливкового масла — это размягчит ороговевший слой кожи и подготовит пятки к дальнейшему уходу.

2. Бережный пилинг

После размягчения кожи аккуратно обработайте пятки пемзой или пилкой. Не переусердствуйте — чрезмерное шлифование стимулирует усиленный рост кожи. Движения должны быть мягкими и осторожными.

3. Интенсивное увлажнение

Лёгкие лосьоны не справятся. Используйте кремы с мочевиной (Urea), глицерином или церамидами. Наносите средство на слегка влажную кожу, чтобы активные компоненты глубже проникли и удержали влагу внутри.

4. «Запечатывание» на ночь

Нанесите на крем тонкий слой вазелина или плотного бальзама, наденьте хлопковые носки и ложитесь спать. Утром стопы станут мягкими и увлажнёнными — вазелин создаёт барьер, который удерживает влагу и активные вещества.

Советы для поддержания результата

Домашний этикет: не ходите босиком по твёрдому полу, используйте мягкие тапочки.

не ходите босиком по твёрдому полу, используйте мягкие тапочки. Правильная обувь: избегайте жёстких задников, которые травмируют пятку.

избегайте жёстких задников, которые травмируют пятку. Увлажнение изнутри: пейте достаточно воды — кожа отражает ваш водный баланс.

пейте достаточно воды — кожа отражает ваш водный баланс. Контроль климата: увлажнитель воздуха в спальне помогает коже и стоп, и лица.

