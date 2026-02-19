Февраль — время, когда взгляд уже обращён к весенней обуви, но стопы часто остаются забытыми после зимы. Пятки страдают от сухого воздуха и нехватки ухода, превращаясь в огрубевшую кожу с трещинами. В домашних условиях вернуть им мягкость можно за четыре простых шага.
1. Тёплое замачивание
Не используйте горячую воду. Достаточно 10–15 минут в тёплой ванночке. Для дополнительного эффекта добавьте морскую соль и ложку кокосового или оливкового масла — это размягчит ороговевший слой кожи и подготовит пятки к дальнейшему уходу.
2. Бережный пилинг
После размягчения кожи аккуратно обработайте пятки пемзой или пилкой. Не переусердствуйте — чрезмерное шлифование стимулирует усиленный рост кожи. Движения должны быть мягкими и осторожными.
3. Интенсивное увлажнение
Лёгкие лосьоны не справятся. Используйте кремы с мочевиной (Urea), глицерином или церамидами. Наносите средство на слегка влажную кожу, чтобы активные компоненты глубже проникли и удержали влагу внутри.
4. «Запечатывание» на ночь
Нанесите на крем тонкий слой вазелина или плотного бальзама, наденьте хлопковые носки и ложитесь спать. Утром стопы станут мягкими и увлажнёнными — вазелин создаёт барьер, который удерживает влагу и активные вещества.
Советы для поддержания результата
- Домашний этикет: не ходите босиком по твёрдому полу, используйте мягкие тапочки.
- Правильная обувь: избегайте жёстких задников, которые травмируют пятку.
- Увлажнение изнутри: пейте достаточно воды — кожа отражает ваш водный баланс.
- Контроль климата: увлажнитель воздуха в спальне помогает коже и стоп, и лица.
Оставить комментарий