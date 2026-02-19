Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Домашние способы вернуть пяткам мягкость и красоту 0 331

Люблю!
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашние способы вернуть пяткам мягкость и красоту

Февраль — время, когда взгляд уже обращён к весенней обуви, но стопы часто остаются забытыми после зимы. Пятки страдают от сухого воздуха и нехватки ухода, превращаясь в огрубевшую кожу с трещинами. В домашних условиях вернуть им мягкость можно за четыре простых шага.

1. Тёплое замачивание

Не используйте горячую воду. Достаточно 10–15 минут в тёплой ванночке. Для дополнительного эффекта добавьте морскую соль и ложку кокосового или оливкового масла — это размягчит ороговевший слой кожи и подготовит пятки к дальнейшему уходу.

2. Бережный пилинг

После размягчения кожи аккуратно обработайте пятки пемзой или пилкой. Не переусердствуйте — чрезмерное шлифование стимулирует усиленный рост кожи. Движения должны быть мягкими и осторожными.

3. Интенсивное увлажнение

Лёгкие лосьоны не справятся. Используйте кремы с мочевиной (Urea), глицерином или церамидами. Наносите средство на слегка влажную кожу, чтобы активные компоненты глубже проникли и удержали влагу внутри.

4. «Запечатывание» на ночь

Нанесите на крем тонкий слой вазелина или плотного бальзама, наденьте хлопковые носки и ложитесь спать. Утром стопы станут мягкими и увлажнёнными — вазелин создаёт барьер, который удерживает влагу и активные вещества.

Советы для поддержания результата

  • Домашний этикет: не ходите босиком по твёрдому полу, используйте мягкие тапочки.
  • Правильная обувь: избегайте жёстких задников, которые травмируют пятку.
  • Увлажнение изнутри: пейте достаточно воды — кожа отражает ваш водный баланс.
  • Контроль климата: увлажнитель воздуха в спальне помогает коже и стоп, и лица.

Источник

Читайте нас также:
#красота #домашний уход #уход за кожей #забота о себе #педикюр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео