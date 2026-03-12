Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мобильные телефоны в школах будут запрещены вплоть до 9-го класса 4 4231

Наша Латвия
Дата публикации: 12.03.2026
LETA
Изображение к статье: Мобильные телефоны в школах будут запрещены вплоть до 9-го класса
ФОТО: LETA

Сейм в четверг принял поправки к закону об образовании, которые вводят запрет на использование мобильных телефонов в школах с 1-го по 9-й класс включительно, за исключением случаев, когда педагог разрешил их использовать в рамках образовательного процесса.

Ранее этот запрет действовал в отношении учащихся школ до 6-го класса включительно.

Запрет вступит в силу 1 июня 2026 года, когда в школах уже закончится текущий учебный год.

Председатель ответственной за продвижение законопроекта в Сейме комиссии по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре считает, что изменения дают четкий сигнал учредителям образовательных учреждений ограничить бесцельное использование мобильных телефонов в школах.

"Исследования показывают, что даже присутствие выключенного личного мобильного телефона может негативно влиять на когнитивные способности человека, а также повышать риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, что ограничение в дальнейшем будет распространяться на всю основную школу, чтобы во время уроков ученики могли лучше концентрироваться на учебе", — подчеркивает она.

Поправки, запрещающие использовать мобильные телефоны в школах до 6-го класса, если только в них нет необходимости для освоения учебной программы, были приняты в 2024 году.

×
Читайте нас также:
#образование #школы #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
13
4
2
2
0
6

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео