Сейм в четверг принял поправки к закону об образовании, которые вводят запрет на использование мобильных телефонов в школах с 1-го по 9-й класс включительно, за исключением случаев, когда педагог разрешил их использовать в рамках образовательного процесса.

Ранее этот запрет действовал в отношении учащихся школ до 6-го класса включительно.

Запрет вступит в силу 1 июня 2026 года, когда в школах уже закончится текущий учебный год.

Председатель ответственной за продвижение законопроекта в Сейме комиссии по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре считает, что изменения дают четкий сигнал учредителям образовательных учреждений ограничить бесцельное использование мобильных телефонов в школах.

"Исследования показывают, что даже присутствие выключенного личного мобильного телефона может негативно влиять на когнитивные способности человека, а также повышать риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, что ограничение в дальнейшем будет распространяться на всю основную школу, чтобы во время уроков ученики могли лучше концентрироваться на учебе", — подчеркивает она.

Поправки, запрещающие использовать мобильные телефоны в школах до 6-го класса, если только в них нет необходимости для освоения учебной программы, были приняты в 2024 году.