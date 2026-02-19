Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстония и Латвия закупят сотни бункеров для Балтийской линии обороны 0 249

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония и Латвия закупят сотни бункеров для Балтийской линии обороны

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии совместно с Министерством обороны Латвии объявил тендер на закупку большого количества бункеров.

Эстония и Латвия в рамках тендера с проведением переговоров начали поиск компаний, способных производить бетонные бункеры в больших объемах и доставлять их в места хранения для Балтийской линии обороны. Сообщение о совместной закупке опубликовано в регистре государственных закупок.

"Первые бункеры для Балтийской линии обороны уже доставлены, их установка постепенно ведется на юго-востоке и северо-востоке Эстонии. Полученный опыт придает нам уверенности для перехода к более масштабной закупке. Особенно радует, что мы делаем это вместе с нашими южными соседями. Немаловажно и то, что совместный тендер позволяет сократить расходы за счет эффекта масштаба", - отметил заместитель главы Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Аско Кивинук.

Балтийская линия обороны - совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, цель которой - остановить возможное военное нападение противника с первых же метров государственной границы.

Читайте нас также:
#граница #инвестиции #закупки #безопасность #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео