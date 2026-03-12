Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В борьбе с короедом вырублены тысячи гектаров леса 1 549

Наша Латвия
Дата публикации: 12.03.2026
LETA
Изображение к статье: В борьбе с короедом вырублены тысячи гектаров леса
ФОТО: pixabay

В настоящее время местами в Латвии интенсивно вырубаются леса - так ведется борьба с еловым восьмизубым короедом, пишут общественные СМИ.

Эксперты отмечают, что пораженные этим вредителем леса необходимо вырубать до наступления весны, когда не начался вылет жуков.

Уже несколько лет борьба с этой проблемой приводит к вырубке тысяч гектаров леса. Сейчас недалеко от Мадоны на площади 25 гектаров ведутся лесозаготовительные работы, чтобы ликвидировать последствия нашествия короеда, так как деревья значительно повреждены.

Пораженные короедом ели представляют угрозу для безопасности людей и находящимся рядом железной и автомобильным дорогам, говорит представитель предприятия "Latvijas Valsts meži" Алдис Лагановскис. Ветви пораженных короедом деревьев могут ломаться, сами деревья тоже уже не так устойчивы к ветру и могут сломаться, потому что теряют гибкость. Поэтому было принято решение вырубить на этом участке все сухие деревья, оставив только жизнеспособные.

Всего с этого участка леса планируется вывезти около 2000 кубометров древесины. Эксперты также отмечают, что весна - лучшее время для устранения последствий деятельности вредителя.

"Мы уменьшаем воздействие на почву - стараемся, чтобы тяжелая техника не оставляла после себя колеи. Еще одна причина - мы хотим убрать зараженные и ослабленные деревья до того, как начнется вылет жуков и они начнут угрожать соседним участкам", - говорит Лагановскис.

Новейшие данные мониторинга состояния лесов показывают, что популяция короеда в Латвии существенно не уменьшилась, и ситуация по-прежнему требует постоянного внимания.

×
Читайте нас также:
#Латвия #экология #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
2
1
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео