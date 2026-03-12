Премьер Латвии рассказала, как правительство собирается бороться с топливным кризисом 3 2058

Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Думая о сдерживании роста цен на топливо, в правительстве сейчас обсуждается возможное использование государственных топливных резервов, заявила в четверг в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» премьер-министр Эвика Силиня, не назвав других возможных решений, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли помимо уже упомянутого выпуска государственных топливных резервов на рынок и другие решения для борьбы со стремительным ростом цен на топливо, политик альтернативных вариантов не назвала, но пообещала, что правительство будет готово оперативно реагировать.

Премьер-министр напомнила, что издала резолюцию Министерству экономики и Министерству климата и энергетики с поручением предложить решения для стабилизации топливного рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

По ее мнению, сейчас на топливном рынке в Латвии не наблюдается большого ажиотажа.

Говоря о другой актуальной теме — железнодорожном проекте «Rail Baltica», Силиня подчеркнула, что ни одной из стран Балтии в настоящее время не хватает финансирования для завершения железнодорожной трассы, поэтому всем государствам необходимо продолжать поиск средств.

Силиня не видит своей ответственности за неудачи проекта «Rail Baltica», поскольку в нем есть много непосредственно ответственных должностных лиц, которые к тому же получают более высокую зарплату, чем премьер-министр.

В свою очередь с немецкой военно-промышленной компанией «Rheinmetall» сейчас ведутся обсуждения о том, какую часть продукции потенциально создаваемого в Латвии завода государство, которое будет совладельцем предприятия, должно будет гарантированно закупать.

#Латвия #энергетика #промышленность #финансирование #Rail Baltica #политика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
