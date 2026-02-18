Baltijas balss logotype
Флеболог выделил три ключевых продукта, способствующих снижению вязкости крови и растворению тромбов 0 1114

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флеболог выделил три ключевых продукта, способствующих снижению вязкости крови и растворению тромбов

Тромбы — это сгустки крови, формирующиеся внутри сосудов и препятствующие нормальному кровотоку. Сосудистый хирург и флеболог Максим Абасов рассказал о трех продуктах, которые помогают в рассасывании тромбов.

 

Прежде всего, важно употреблять достаточное количество воды, так как она способствует разжижению крови, что ускоряет процесс рассасывания тромбов. Также рекомендуется включать в рацион лук и чеснок, поскольку эти овощи помогают снизить вязкость крови и предотвращают ее загустение. При наличии тромбоза полезно есть свеклу, которая улучшает работу кишечника и тем самым предотвращает запоры.

«При тромбозе категорически недопустимы запоры, так как они повышают внутрибрюшное давление, что нарушает венозный отток», — подчеркивает врач.

Абасов также указал на продукты, которые следует избегать при тромбозе. В первую очередь, это алкоголь: он способствует сгущению крови, вызывает обезвоживание и может привести к увеличению тромба. Рекомендуется ограничить потребление продуктов с высоким содержанием витамина К (таких как зелень, шпинат, брокколи, базилик и т. д.). Также не стоит употреблять копчености и соленую пищу, чтобы не перегружать печень и не мешать ей в выработке ферментов, необходимых для разжижения крови.

Врач акцентирует внимание на том, что при тромбозе требуется комплексное обследование и лечение. Если у вас диагностирован тромбоз, одного лишь изменения питания будет недостаточно.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео