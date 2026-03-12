На борту авианосца USS Gerald R. Ford произошел пожар, двое американских моряков получили ранения. Об этом сообщает Центральное командование ВМС США в соцсети Х.

"12 марта на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN 78) произошёл пожар, возникший в основных прачечных помещениях корабля", - сказано в сообщении.

По данным военных, возгорание не связано с боевыми действиями и было локализовано.

Утверждается, что повреждений энергетической установки не зафиксировано, авианосец "остается полностью боеспособным".

"Двое моряков в настоящее время получают медицинскую помощь в связи с травмами, не представляющими угрозы для жизни, и находятся в стабильном состоянии. Дополнительная информация будет предоставлена ​​по мере поступления", - сказано в заявлении.

В данный момент авианосная ударная группа Gerald R. Ford действует в Красном море в поддержку операции "Эпическая ярость".