Оба автомобиля украинского "Ощадбанка", задержанные 5 марта, будут возвращены в Украину, однако находившиеся в них деньги и золото останутся в Венгрии, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Власти Венгрии вернут государственному банку Украины "Ощадбанк" оба задержанных инкассаторских автомобиля, однако находившиеся в них деньги и золото Киеву переданы не будут, сообщило в четверг, 12 марта, украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Планируется, что автомобили будут переданы в этот же день, об этом уведомили адвокатов украинской стороны следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, занимающиеся расследованием. Золото и деньги останутся в Венгрии в соответствии с законом, принятым на текущей неделе, отмечает "Европейская правда". О состоянии задержанных автомобилей ничего не известно.

Автомобили "Ощадбанка" задержаны в Венгрии

Два автомобиля "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота, были задержаны в Венгрии 5 марта. Венгерские власти возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег. По их сведениям, перевозка денег и драгметалла якобы осуществлялась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) и еще нескольких лиц, имеющих военный опыт.

В "Ощадбанке" указали, что украинские инкассаторы перевозили средства и ценности "в рамках и во исполнение" международного соглашения с австрийским "Райффайзенбанком". Киев призвал освободить инкассаторов и вернуть имущество.

На следующий день семь задержанных инкассаторов вернулись на родину. После этого Украина вновь потребовала от Венгрии деньги и золотые слитки. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал случившееся "беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета" и призвал европейских партнеров Украины высказаться по этому поводу. "Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины "Ощадбанк" и, следовательно, украинским налогоплательщикам", - заявил Сибига.