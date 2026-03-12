Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венгрия вернет Киеву инкассаторские автомобили, но без денег 1 2244

В мире
Дата публикации: 12.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Венгрия вернет Киеву инкассаторские автомобили, но без денег

Оба автомобиля украинского "Ощадбанка", задержанные 5 марта, будут возвращены в Украину, однако находившиеся в них деньги и золото останутся в Венгрии, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Власти Венгрии вернут государственному банку Украины "Ощадбанк" оба задержанных инкассаторских автомобиля, однако находившиеся в них деньги и золото Киеву переданы не будут, сообщило в четверг, 12 марта, украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Планируется, что автомобили будут переданы в этот же день, об этом уведомили адвокатов украинской стороны следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, занимающиеся расследованием. Золото и деньги останутся в Венгрии в соответствии с законом, принятым на текущей неделе, отмечает "Европейская правда". О состоянии задержанных автомобилей ничего не известно.

Автомобили "Ощадбанка" задержаны в Венгрии

Два автомобиля "Ощадбанка", в которых находились 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота, были задержаны в Венгрии 5 марта. Венгерские власти возбудили уголовное дело по подозрению в отмывании денег. По их сведениям, перевозка денег и драгметалла якобы осуществлялась под руководством бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) и еще нескольких лиц, имеющих военный опыт.

В "Ощадбанке" указали, что украинские инкассаторы перевозили средства и ценности "в рамках и во исполнение" международного соглашения с австрийским "Райффайзенбанком". Киев призвал освободить инкассаторов и вернуть имущество.

На следующий день семь задержанных инкассаторов вернулись на родину. После этого Украина вновь потребовала от Венгрии деньги и золотые слитки. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал случившееся "беспрецедентным актом государственного бандитизма и рэкета" и призвал европейских партнеров Украины высказаться по этому поводу. "Эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины "Ощадбанк" и, следовательно, украинским налогоплательщикам", - заявил Сибига.

×
Читайте нас также:
#Украина #банки #финансы #золото #дипломатия #политика #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
14
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео