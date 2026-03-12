Отнюдь не по всем рейтингам Латвия занимает последние места в ЕС. Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис привел графики взаимной торговли стран ЕС с Россией - в процентах к ВВП. Так вот по этому показателю в разделе экспорта в Россию уверенное первое место занимает... Латвия! В минувшем году экспорт с Россией был осуществлен Латвией в объеме 1,93% от ВВП.

На втором месте Словения - 1,85% от ВВП. Эстония и Литва занимают третье и четвертое места соответственно.

По импорту пальму первенства удерживает Словакия, но и Латвия тоже не очень сильно отстает - она на шестом месте, опережая Литву и Эстонию.