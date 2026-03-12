Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В чем-то Латвия занимает и лидирующие позиции в ЕС... 1 1927

В мире
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В чем-то Латвия занимает и лидирующие позиции в ЕС...

Эксперт привел интересные данные по взаимной торговле.

Отнюдь не по всем рейтингам Латвия занимает последние места в ЕС. Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис привел графики взаимной торговли стран ЕС с Россией - в процентах к ВВП. Так вот по этому показателю в разделе экспорта в Россию уверенное первое место занимает... Латвия! В минувшем году экспорт с Россией был осуществлен Латвией в объеме 1,93% от ВВП.

На втором месте Словения - 1,85% от ВВП. Эстония и Литва занимают третье и четвертое места соответственно.

По импорту пальму первенства удерживает Словакия, но и Латвия тоже не очень сильно отстает - она на шестом месте, опережая Литву и Эстонию.

×
Читайте нас также:
#торговля #Латвия #ЕС #экспорт #рейтинг #экономика #Россия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
10
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео