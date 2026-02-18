Жульен в булочках — это замечательный рецепт, который подойдет как для сытного завтрака, так и для оригинального праздничного угощения, способного удивить ваших гостей! Даже если вы не уверены в своих кулинарных навыках или у вас мало времени, вы не останетесь голодными.

Основные ингредиенты для жульена включают курицу, грибы и сыр. В качестве грибов обычно используются шампиньоны, однако можно также взять вешенки или любые отварные лесные грибы. Жульен можно подавать по-разному: в тарталетках, кокотницах или слоеных корзинках. Мы предлагаем вам классический рецепт жульена с курицей и грибами, запеченного в булочках.

Ингредиенты

100 г твердого сыра

300 г куриного филе

50 мл подсолнечного масла

100 мл сливок

200 г шампиньонов

2 булочки

1 луковица

соль, перец по вкусу



Приготовление:

1. Грибы тщательно промываем и нарезаем тонкими пластинами. Лук мелко нарезаем. Обжариваем грибы с луком на разогретом масле.

2. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде. Нарезаем его и смешиваем с грибами и сливками.

3. Срезаем верхушки булочек и вынимаем мякоть. Фаршируем булочки полученной смесью и посыпаем тертым сыром сверху.

4. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.