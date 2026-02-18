Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жульен в булочках - идеальная закуска для любого случая 0 212

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жульен в булочках - идеальная закуска для любого случая

Жульен в булочках — это замечательный рецепт, который подойдет как для сытного завтрака, так и для оригинального праздничного угощения, способного удивить ваших гостей! Даже если вы не уверены в своих кулинарных навыках или у вас мало времени, вы не останетесь голодными.

 

Основные ингредиенты для жульена включают курицу, грибы и сыр. В качестве грибов обычно используются шампиньоны, однако можно также взять вешенки или любые отварные лесные грибы. Жульен можно подавать по-разному: в тарталетках, кокотницах или слоеных корзинках. Мы предлагаем вам классический рецепт жульена с курицей и грибами, запеченного в булочках.

Ингредиенты

100 г твердого сыра
300 г куриного филе
50 мл подсолнечного масла
100 мл сливок
200 г шампиньонов
2 булочки
1 луковица
соль, перец по вкусу

Приготовление:

1. Грибы тщательно промываем и нарезаем тонкими пластинами. Лук мелко нарезаем. Обжариваем грибы с луком на разогретом масле.

2. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде. Нарезаем его и смешиваем с грибами и сливками.

3. Срезаем верхушки булочек и вынимаем мякоть. Фаршируем булочки полученной смесью и посыпаем тертым сыром сверху.

4. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео