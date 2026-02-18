Baltijas balss logotype
Определена самая полезная ягода, способствующая снижению риска преждевременной смерти 0 590

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Определена самая полезная ягода, способствующая снижению риска преждевременной смерти

Ягоды можно употреблять как в свежем виде, так и в переработанном: в соках, сиропах, напитках, экстрактах, квасе, морсах, желе, мармеладе и варенье. Они являются отличным источником витаминов, минералов, полезных веществ и клетчатки.

 

Медики рекомендуют включать ягоды в рацион не только в сезон, но и на протяжении всего года. Регулярное употребление этих плодов значительно снижает вероятность ранней смерти, в некоторых случаях на 31%, согласно данным журнала The Journal of Nutrition.

Исследование проводилось на протяжении более 8 лет и охватило информацию о здоровье свыше 37 000 человек. Лидером среди полезных ягод стала клюква, произрастающая в Украине, которая снижает риск смертности на 31%. Черника и другие ягоды уменьшают этот риск на 21%. Клубника же демонстрирует более скромные результаты — всего на 14%.

Клюква полезна благодаря содержанию катехинов, гликозидов, пектинов и флаваноидов, которые играют важную роль в борьбе с серьезными заболеваниями, такими как гипертония и атеросклероз. Эти ягоды также способствуют сохранению зрения и обладают антимикробными свойствами. Кроме того, их используют как мочегонное средство.

Ягоды обладают тонизирующим и освежающим эффектом, улучшают как умственную, так и физическую работоспособность, а также способствуют повышению секреции панкреатического и желудочного сока. Их применяют как противолихорадочное и витаминное средство.

В лечебных целях используют спелые ягоды, которые собирают с наступлением первых заморозков и до образования снежного покрова, а уборку возобновляют после таяния снега. Эти ягоды могут сохраняться длительное время, практически не теряя своих качеств.

Ягоды можно употреблять свежими или переработанными в соки, сиропы, напитки, экстракты, квас, морсы, желе, мармелад и варенье. Разбавленный водой сок помогает утолить жажду при лихорадках, а сок с медом — при кашле, ангине, ревматизме и гипертонии.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

