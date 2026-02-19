Свинина, приготовленная в молоке, обладает насыщенным ароматом и невероятной нежностью.
Свинина, тушенная в молоке, представляет собой очень нежное и ароматное блюдо. Мясо, приготовленное таким образом, становится мягким и буквально тает во рту. Рекомендуем попробовать его, и уверены, что это блюдо займет достойное место в вашем праздничном меню. Подробности о том, как его правильно приготовить, представлены на сайте Rud.ua.
Свинина, тушенная в молоке
Ингредиенты:
свиная корейка – 1,5 кг;
сливочное масло – 1 ст. л;
чеснок – 5-7 зубчиков;
молоко – 4 стакана;
морковь – 1 шт;
лук – 1 шт;
соль – по вкусу;
черный молотый перец – по вкусу;
лавровый лист – 2 шт;
розмарин – 2 веточки.
Способ приготовления:
Свинину тщательно промыть и обвязать кухонным шпагатом, чтобы во время тушения мясо не потеряло свою форму.
Чеснок очистить и нарезать небольшими кусочками. В разных частях мяса острым ножом сделать небольшие надрезы и нашпиговать его чесноком. Лучше всего это сделать за 2-3 часа до запекания или оставить на ночь, чтобы мясо хорошо впитало аромат чеснока.
Натереть корейку солью и перцем по вкусу.
Разогреть духовку до 160-180 градусов.
В глубокой кастрюле растопить сливочное масло, добавить подсолнечное масло и обжарить свинину со всех сторон до золотистой корочки.
Лук и морковь очистить, промыть, разрезать пополам и добавить в кастрюлю к мясу вместе с лавровым листом и веточками розмарина. Зелень придаст блюду насыщенный пряный аромат.
Свинину с овощами залить четырьмя стаканами молока и довести до кипения на плите. В процессе приготовления молоко может напоминать простоквашу, но это нормально.
Накрыть кастрюлю крышкой и отправить в духовку на два часа. В процессе готовки мясо нужно хотя бы раз перевернуть, чтобы свинина равномерно протушилась.
Готовую свинину вынуть из кастрюли и завернуть в фольгу, чтобы сохранить тепло и сочность мяса.
Из отвара вынуть зелень, морковь и лук. Остальной бульон уварить на плите, пока его объем не уменьшится до 300 мл. После этого взбить отвар с помощью блендера.
Если соус слишком жидкий, можно добавить обжаренную муку, загуститель или кукурузный крахмал. Для этого нужно растворить один из ингредиентов в воде и, помешивая, влить в кипящий соус. Добавить специи по вкусу.
С готового мяса снять шпагат, нарезать свинину тонкими кусочками. Выложить на теплую тарелку, полить пряно-молочным соусом и посыпать рубленой зеленью.
Источник: 1001sovet
Оставить комментарий