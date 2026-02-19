Baltijas balss logotype
Эстония и Латвия закупят сотни бункеров для Балтийской линии обороны

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
LETA
Изображение к статье: Эстония и Латвия закупят сотни бункеров для Балтийской линии обороны
ФОТО: pixabay

Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии совместно с Министерством обороны Латвии объявил тендер на закупку большого количества бункеров.

Эстония и Латвия в рамках тендера с проведением переговоров начали поиск компаний, способных производить бетонные бункеры в больших объемах и доставлять их в места хранения для Балтийской линии обороны. Сообщение о совместной закупке опубликовано в регистре государственных закупок.

"Первые бункеры для Балтийской линии обороны уже доставлены, их установка постепенно ведется на юго-востоке и северо-востоке Эстонии. Полученный опыт придает нам уверенности для перехода к более масштабной закупке. Особенно радует, что мы делаем это вместе с нашими южными соседями. Немаловажно и то, что совместный тендер позволяет сократить расходы за счет эффекта масштаба", - отметил заместитель главы Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Аско Кивинук.

Балтийская линия обороны - совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, цель которой - остановить возможное военное нападение противника с первых же метров государственной границы.

#Эстония #граница #Латвия #безопасность #оборона #политика
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го февраля

    Как только установят, не ждите,сразу прячтесь,когда начнëтся может не заметят и мимо пройдут, а если не начнëтся, может через пару лет сами к людям выйдете или грибники найдут.

  • З
    Злой
    19-го февраля

    Как хорошо на русофобии можно заработать

  • bt
    bory tschist
    Злой
    19-го февраля

    cколько на этой русофобии заработаешь... учитывая, что вход с российским гражданством (не дай бог) в эти бункеры будет ограничен

  • YY
    Yu Yu
    19-го февраля

    Бункеры Царя Батюшки, никто еще не переплюнул )))

