Люблю!
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли лечить молочные зубы или можно ждать, пока они выпадут

Многие родители уверены, что молочные зубы не нужно лечить, потому что они всё равно выпадут. Однако стоматологи подчёркивают: эта точка зрения — распространённый миф, который может привести к проблемам со здоровьем и развитием челюсти у ребёнка. При этом специалист всегда оценивает ситуацию индивидуально: не во всех случаях вмешательство требуется немедленно, но у стоматолога должны быть объективные критерии для оценки состояния.

Почему молочные зубы важны

Молочные зубы — это не просто временные «заглушки» до взрослых зубов. Они выполняют несколько ключевых функций:

  • удерживают пространство в челюсти для правильного прорезывания постоянных зубов;

  • помогают ребёнку жевать и получать полноценное питание;

  • участвуют в формировании речи;

  • способствуют правильному развитию челюстно-лицевой системы.

Стоматологи отмечают, что если молочный зуб утерян преждевременно из-за кариеса или воспаления, соседние зубы сдвигаются, и постоянным может не хватать места для нормального прорезывания — это приводит к скученности, неправильному прикусу и необходимости ортодонтического лечения в будущем.

Риски отказа от лечения

Игнорирование проблем с молочными зубами тоже имеет серьёзные последствия. Если не лечить кариес:

  • инфекция может распространиться на зачатки постоянных зубов, повредив их эмаль и структуру;

  • развивается воспаление дёсен, что увеличивает риск боли и осложнений;

  • ребёнок может избежать жевания твёрдой пищи, что ухудшает его питание и рост.

Когда можно подождать

В некоторых ситуациях стоматолог может рекомендовать наблюдение вместо немедленного лечения или удаления:

  • зуб уже активно расшатывается и скоро выпадет самостоятельно;

  • кариозное поражение поверхностное, не вызывает боли и воспаления дёсен;

  • нет симптомов инфекции или давления на окружающие ткани.

Такой подход возможен только после осмотра специалиста и контроля на рентгеновских снимках, так как визуально готовность к выпадению зуба может вводить в заблуждение.

Профилактика и уход

Стоматологи советуют родителям начинать уход за полостью рта с момента прорезывания первого зуба, чистить зубы дважды в день, ограничивать сладкое и показывать ребёнка стоматологу не реже, чем каждые 6 месяцев. Эти меры помогают предотвратить ранний кариес и сохранить здоровье молочных зубов до естественной смены на постоянные.

#родители #профилактика #стоматология #здоровье #дети
