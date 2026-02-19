Многие родители уверены, что молочные зубы не нужно лечить, потому что они всё равно выпадут. Однако стоматологи подчёркивают: эта точка зрения — распространённый миф, который может привести к проблемам со здоровьем и развитием челюсти у ребёнка. При этом специалист всегда оценивает ситуацию индивидуально: не во всех случаях вмешательство требуется немедленно, но у стоматолога должны быть объективные критерии для оценки состояния.
Почему молочные зубы важны
Молочные зубы — это не просто временные «заглушки» до взрослых зубов. Они выполняют несколько ключевых функций:
-
удерживают пространство в челюсти для правильного прорезывания постоянных зубов;
-
помогают ребёнку жевать и получать полноценное питание;
-
участвуют в формировании речи;
-
способствуют правильному развитию челюстно-лицевой системы.
Стоматологи отмечают, что если молочный зуб утерян преждевременно из-за кариеса или воспаления, соседние зубы сдвигаются, и постоянным может не хватать места для нормального прорезывания — это приводит к скученности, неправильному прикусу и необходимости ортодонтического лечения в будущем.
Риски отказа от лечения
Игнорирование проблем с молочными зубами тоже имеет серьёзные последствия. Если не лечить кариес:
-
инфекция может распространиться на зачатки постоянных зубов, повредив их эмаль и структуру;
-
развивается воспаление дёсен, что увеличивает риск боли и осложнений;
-
ребёнок может избежать жевания твёрдой пищи, что ухудшает его питание и рост.
Когда можно подождать
В некоторых ситуациях стоматолог может рекомендовать наблюдение вместо немедленного лечения или удаления:
-
зуб уже активно расшатывается и скоро выпадет самостоятельно;
-
кариозное поражение поверхностное, не вызывает боли и воспаления дёсен;
-
нет симптомов инфекции или давления на окружающие ткани.
Такой подход возможен только после осмотра специалиста и контроля на рентгеновских снимках, так как визуально готовность к выпадению зуба может вводить в заблуждение.
Профилактика и уход
Стоматологи советуют родителям начинать уход за полостью рта с момента прорезывания первого зуба, чистить зубы дважды в день, ограничивать сладкое и показывать ребёнка стоматологу не реже, чем каждые 6 месяцев. Эти меры помогают предотвратить ранний кариес и сохранить здоровье молочных зубов до естественной смены на постоянные.
Оставить комментарий