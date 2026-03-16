Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» в ближайшее время должна представить чёткое видение того, как государство может помочь ей привлечь капитал, заявил в понедельник в интервью Латвийскому радио министр сообщения Атис Швинка, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что первичное публичное размещение акций (IPO) не является единственным способом привлечения капитала, и руководству авиакомпании дан максимально широкий мандат искать возможности привлечения средств с помощью различных финансовых инструментов. Таким образом, задачей авиакомпании на 2026 год является не только сокращение расходов, но и привлечение капитала.

В то же время Швинка отметил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке не облегчает ситуацию.

«Поэтому в самое ближайшее время должно появиться чёткое видение того, каким образом мы можем помочь компании тем или иным способом привлечь капитал», — сказал министр.

Он также отметил, что Европейский союз (ЕС) не разрешает государству напрямую поддерживать авиакомпании. «Нужно творчески смотреть, каким образом мы можем укрепить “airBaltic”, обеспечить её деятельность, потому что вклад компании в экономику и общество значителен», — сказал Швинка.

Он также подчеркнул, что IPO по-прежнему остаётся задачей.

«Рано или поздно у “airBaltic” должен появиться частный капитал, она должна стать публичным акционерным обществом, котирующимся на бирже, и эту цель никогда не следует снимать. Это задача, к которой мы должны двигаться. В то же время баланс и финансовые показатели являются сложными, и нужно смотреть, что реально», — сказал Швинка, добавив, что ближайшая задача — найти возможность иным способом упорядочить финансы авиакомпании.

«IPO никуда не исчезло как цель», — подчеркнул Швинка.

Как уже сообщалось, «airBaltic», учитывая финансовые результаты 2025 года и ситуацию на рынке, приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году.

В годовом отчёте «airBaltic» указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, согласно текущим прогнозам, руководству для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 миллионов евро.

Пока не будет получено новое финансирование — капитал или иным способом — авиакомпания планирует в 2026 году продолжать работать в режиме экономии денежных средств. В то же время при поддержке крупнейшего акционера «airBaltic» — правительства Латвии — компания ищет возможности привлечения нового капитала из альтернативных источников, в том числе с помощью сделки M&A — слияния или поглощения.

Для поддержки этого процесса группа планирует привлечь и уже начала процесс отбора международной финансовой консультационной фирмы с соответствующим опытом в авиационной отрасли. Задачей финансового консультанта будет выявление и оценка потенциальных инвесторов и структурирование соответствующей сделки по привлечению капитала.

Одновременно «airBaltic» привлекла стратегическую отраслевую консультационную фирму для проведения всестороннего обзора её коммерческой стратегии и деятельности, чтобы разработать и пересмотреть бизнес-план, который ускорит возвращение к прибыльности.

Однако если в 2026 году новое внешнее финансирование не будет доступно, руководство «airBaltic» обратится к нынешним акционерам за дополнительным финансированием. В отчёте говорится, что правительство Латвии как крупнейший акционер «airBaltic» исторически демонстрировало поддержку авиакомпании, однако дополнительные инвестиции возможны только при соблюдении правил государственной помощи ЕС.

Если дополнительное финансирование не будет доступно ни от новых инвесторов, ни от акционеров, руководство начнёт переговоры с основными поставщиками, финансовыми учреждениями и лизингодателями о продлении сроков платежей или их отсрочке, чтобы сохранить достаточный уровень ликвидности для деятельности авиакомпании в четвёртом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года, тем самым обеспечив возможность искать дополнительное финансирование в 2027 году.

Также сообщалось, что убытки концерна «airBaltic» в прошлом году составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В свою очередь оборот концерна «airBaltic» в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла в своей маршрутной сети в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Общее количество выполненных рейсов, включая услуги полной аренды самолётов с экипажем (ACMI), в прошлом году составило 78 400, что на 7% больше. Из них 48 300 рейсов были выполнены в маршрутной сети авиакомпании — на 3% больше, чем в 2024 году, а 30 100 были ACMI-рейсами — на 15% больше.

В конце августа прошлого года национальная авиакомпания Германии «Lufthansa» стала акционером «airBaltic». В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций «airBaltic», «Lufthansa» — 10%, финансовому инвестору — принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Туссену компании «Aircraft Leasing 1» — 1,62%, а 0,01% — другим. Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

После IPO «airBaltic» размер доли «Lufthansa» будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что после потенциального IPO «Lufthansa» будет принадлежать не менее 5% капитала «airBaltic».

Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что после IPO государство должно сохранить в капитале «airBaltic» не менее 25% плюс одну акцию. В свою очередь 19 августа 2025 года правительство решило, что Латвия, так же как и немецкая «Lufthansa», осуществит соинвестицию в размере 14 миллионов евро в «airBaltic» до потенциального IPO.