Макаронные изделия могут быть весьма полезными. Более того, некоторые из них вполне допустимо употреблять на ужин, почти перед сном. Однако врачи настоятельно не рекомендуют их разогревать, и вот почему.

Многие из нас предпочитают готовить еду заранее. Если не на неделю, то хотя бы на день-два вперед. Поэтому макароны часто варят с запасом, тем более что без соуса их можно хранить в холодильнике до трех суток.

Специалисты утверждают, что наиболее полезными являются макароны, которые остыли до комнатной температуры. Дело в том, что содержащийся в них крахмал при охлаждении становится резистентным, то есть устойчивым к ферментам пищеварения. Это позволяет избежать резкого скачка сахара в крови, как это происходит после употребления горячих макарон, сообщает Doctorpiter.

Кроме того, крахмал, попадая в толстую кишку, становится пищей для полезных бактерий. Таким образом, холодные макароны функционируют как клетчатка, способствуя улучшению пищеварения.

Тем не менее, немногие предпочитают остывшие спагетти и вермишель. Разогретые они, безусловно, более вкусные. Однако, как выясняется, они также гораздо менее полезные.

Доктор медицинских наук Марият Мухина рекомендует употреблять только свежеприготовленные макароны. По словам эксперта, крахмал в разогретой пасте, особенно если она была подогрета в микроволновке, становится модифицированным и хуже усваивается.

«В результате повторной обработки от крахмала отрываются электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы. Свободные радикалы — это вещества, способствующие мутациям в клетках. Чтобы вывести эти вредные вещества из организма, требуется большое количество антиоксидантов», — пояснила Мухина.

Поэтому не стоит готовить макароны в больших объемах про запас. К тому же процесс варки займет не намного больше времени, чем разогрев. А наиболее полезными являются макароны, которые слегка недоварены.