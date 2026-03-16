Государственная пограничная охрана в ближайшее время не прогнозирует усиления миграционного давления на Латвию из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет ЛЕТА.

Как в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс, прямого влияния этой ситуации в ближайшее время он не ожидает, поскольку авиасообщение ограничено. «Мы не настолько близкая сухопутная пограничная страна, чтобы к нам можно было добраться пешком», — сказал Пуятс.

В то же время любая война способствует миграции, подчеркнул он, отметив, что ситуация может измениться после восстановления авиаперевозок, установления перемирия, но при сохранении внутренних конфликтов.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что Израиль и США 28 февраля начали войну против Ирана, в свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и странам Персидского залива, где расположены военные объекты США, в том числе по Объединённым Арабским Эмиратам. Конфликт также вызвал широкие ограничения воздушного сообщения.