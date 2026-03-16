Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли война на Ближнем Востоке увеличить поток мигрантов в Латвию?

Политика
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли война на Ближнем Востоке увеличить поток мигрантов в Латвию?
ФОТО: LETA

Государственная пограничная охрана в ближайшее время не прогнозирует усиления миграционного давления на Латвию из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет ЛЕТА.

Как в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс, прямого влияния этой ситуации в ближайшее время он не ожидает, поскольку авиасообщение ограничено. «Мы не настолько близкая сухопутная пограничная страна, чтобы к нам можно было добраться пешком», — сказал Пуятс.

В то же время любая война способствует миграции, подчеркнул он, отметив, что ситуация может измениться после восстановления авиаперевозок, установления перемирия, но при сохранении внутренних конфликтов.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что Израиль и США 28 февраля начали войну против Ирана, в свою очередь Иран нанес ответные удары по Израилю и странам Персидского залива, где расположены военные объекты США, в том числе по Объединённым Арабским Эмиратам. Конфликт также вызвал широкие ограничения воздушного сообщения.

#Иран #США #ближний восток #Израиль #война #Латвия #миграция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео