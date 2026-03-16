Все породы домашних кроликов произошли от дикого европейского предка. Заяц-беляк весит от 3 до 5,5 кг, русак — от 4 до 7 кг, в то время как дикий кролик имеет массу от 1,6 до 2,5 кг (хотя домашние особи могут достигать 10 кг). У кроликов лапы и уши короче, чем у зайцев.

Различия также заметны в их поведении: кролики роют норы и обитают в основном в их окрестностях, тогда как зайцы не имеют постоянных укрытий и перемещаются по обширным территориям. Крольчата появляются на свет голыми и слепыми, в то время как зайчата рождаются зрячими, с шерстью и довольно самостоятельными. В целом, семейство зайцевых включает более десяти родов и множество видов, и разграничение между зайцами и кроликами является условным.