Почему избыток сладкого негативно сказывается на здоровье?

При размышлениях о корректировке питания и ограничении сладостей в рационе, многие люди опираются на один единственный довод — от конфет и десертов портятся зубы и фигура. Однако, на самом деле, негативное воздействие таких продуктов на здоровье человека гораздо более обширно.

По словам гастроэнтеролога Дарьи Харитоновой, сахар как в продуктах, так и в чистом виде вызывает быстрое привыкание и настоящую зависимость. Избавиться от нее удается не всем и не всегда с первого раза. Тем не менее, не стоит оставлять все на самотек. Последствия постоянного потребления сладостей крайне негативно сказываются на здоровье даже у тех, кто никогда не жаловался на лишний вес или проблемы с дыханием.

Медик подчеркивает, что наиболее серьезные проблемы из-за сахара возникают в:

* кишечнике. Из-за избытка сахара в кишечнике стремительно размножаются опасные бактерии, что приводит к метеоризму, диарее и другим недугам. Более того, болезнетворные организмы могут проникать из ЖКТ в другие органы, вызывая более серьезные проблемы, например, стать триггером для развития болезни Альцгеймера.

* нервной системе. Исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара может провоцировать психические расстройства и снижать стрессоустойчивость. Часто сладкоежки ощущают усталость уже с утра — примерно через полчаса после завтрака.

* гормональной системе. У большинства любителей сладкого наблюдается кожа, склонная к воспалениям, шелушениям и акне.

- Однако наибольшая опасность сладкого заключается в том, что к нему быстро привыкаешь. Постепенно это перерастает в сильную потребность — что-то вкусное и калорийное. Но даже если порадовать себя кусочком торта или парой конфет, проблему это не решит. Чувство насыщения быстро проходит, и желание съесть что-то еще возникает вновь, - отмечает врач.

По ее словам, единственный разумный способ избавиться от зависимости от сахара — заменить конфеты, шоколадки и другие сладости на сладкие фрукты. Например, сухофрукты, которые тоже сладкие, но содержат множество полезных веществ. Более того, чувство насыщения после них сохраняется значительно дольше.