В Москве 2 марта в 14:30 состоится судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества покойного баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой, сообщила агентству ЛЕТА адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

Адвокат пояснила, что суть иска заключается в разделе имущества, совместно приобретенного в браке.

Гаврилова отметила, что в суде планируется определить объем средств на банковских счетах Седоковой, вкладах, долях в капитале и других активах, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая в период брака была зарегистрирована на имя Седоковой и позднее отчуждена без передачи доли Тимме.

Доля Тиммы в указанной недвижимости в настоящее время является предметом судебного разбирательства, сообщила Гаврилова.

17 февраля адвокат в своем профиле в Instagram сообщила, что первое судебное заседание назначено на 2 марта в Хорошевском районном суде Москвы.

Как уже сообщалось, баскетболист Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года.

СМИ сообщали, что тело 32-летнего баскетболиста было обнаружено в подъезде жилого дома в центре Москвы. Он покончил с собой.

В октябре 2024 года Тимма решил продолжить карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией "Liga Stavok", представляя команду "Alikson".

В составе сборной Латвии Тимма провел 68 матчей.