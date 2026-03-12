4 вещи, которые сделают даже бюджетный гардероб дорогим 1 530

Люблю!
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 вещи, которые сделают даже бюджетный гардероб дорогим

Даже самый базовый гардероб может выглядеть стильным и дорогим, если добавить в него правильные детали. Стилист Яна Марковская рассказала о четырех вещах, которые способны мгновенно преобразить образ и сделать его более элегантным — даже без больших расходов.

Топы с драпировкой

Один из самых эффективных способов сделать образ интереснее — добавить топ с драпировкой.

В отличие от рюшей и сложного декора, аккуратная драпировка формирует красивую линию силуэта и добавляет образу фактуру. Такие топы хорошо сочетаются с широкими брюками, минималистичными комплектами и монохромными образами.

Брюки с характером

Еще один элемент стильного гардероба — необычные брюки. Это могут быть модели с асимметричным поясом, выразительными стрелками или нестандартными выточками.

Такие детали придают образу дизайнерский характер и делают даже простой комплект более выразительным.

Кружевные вещи

Кружево способно добавить образу глубину и текстуру. Главное — выбирать модели с лаконичным кроем без лишнего декора.

Такие вещи легко комбинировать с разными стилями: от романтического до современного минимализма.

Женственные однотонные платья

Однотонные платья с продуманным кроем остаются одним из самых универсальных элементов гардероба.

Модели без лишних деталей выглядят элегантно и подчеркивают силуэт. Они подходят как для повседневных образов, так и для более торжественных случаев.

Главный модный лайфхак

По словам стилиста, особенно универсальным элементом гардероба остаются топы с драпировкой.

Они способны оживить даже самый простой комплект и создать ощущение продуманного стильного образа.

Источник

#мода #лайфхаки #одежда #стиль #гардероб
