«Прощай, Москва! Процесс пошёл» В Сибири построят новую Россию

Дата публикации: 12.03.2026
”Процесс пошёл!” Караганов предложил передать часть московских функций городам в Сибири. “Путин уже отдал распоряжение”, и сотни корпораций переведут из Москвы в Сибирь.

По словам почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике России, столичные функции мог бы получить один или несколько сибирских городов.

"Безусловно, нужно (передавать часть столичных функций городам в Сибири), и этот процесс уже начался. Президент РФ отдал распоряжение, что 146 корпораций должны вернуться туда, где они ведут основной род деятельности. <…> А дальше перевести туда несколько министерств", - заявил Сергей Караганов.

Он добавил, что такие функции могли бы быть переданы в один или несколько сибирских городов.

"У нас сейчас разрабатывается концепция нового градостроительства в Сибири. <…> Смысл заключается [в том], что в Сибири нужно вводить новое прогрессивное, демографически дружелюбное малоэтажное строительство. И это не города-миллионники, это города на 50-100 тыс. жителей недалеко от больших городов в пригороде. Хочу напомнить, что в "человейниках" больших семей не бывает", - отметил советник Путина.

#президент #демография #Сибирь #города #экономика #Россия #политика
