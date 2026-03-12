Сегодня в России при Путине сформировалась вполне себе достойная для туземцев элита с миллиардерами и местами в списке «Форбса». Зачем ей нужна Россия в нынешнем виде, особенно убыточные регионы вроде Москвы? Этим вопросом задается аналитик и ученый Сергей Лопатников.

Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет:

«Я вот о чем подумал. Вот эти камлания Караганова, а до того Шойгу, насчет - я бы это назвал "отступлением", - отходом России в Сибирь, возможно, имеют более глубокий смысл, чем я предполагал. Как и тезис "Хватит кормить Москву", который идет в пандан...

Это только кажется, что империи распадаются из одного только внешнего давления. На чем мы, советские, пролетели с СССР? - На грубо ошибочной мысли: не может же элита хотеть ликвидации собственной страны!

Между тем, исторический опыт - со времен Византии (ага!) показывает, что это результат совместного действия внешнего давления и расчета выгоды элит,которые мгновенно сбрасывает лишние части, когда и если содержание избыточных территорий им становится обузой в тупом, экономическом смысле. Таких примеров уйма, начиная от Византии (что характерно), Австро-Венгрии. И российского двойника - Османской империи.

Тот же СССР уронила именно элита КПСС! Начиная с Хрущева и Косыгина, увлекавшегося западной музыкой вместе с зятем Гвишиани и дочерью Людмилой которые оба неравнодушно относились к Западу. И заканчивая Горбачевым с женой, которая сметала бриллианты с прилавков западных магазинов, методично и вполне осознанно разрушала СССР, точнее, готовила народ к радостному принятию событий 1991 года. Но так и современная российская элита вполне осознанно может готовить Россию к самоликвидации по простой причине. Тем более, сегодня все значительно лучше определено, что в советские годы.

Если советская элита в мировом масштабе была непонятными и опасными нищебродами - вроде Хоменеи, - сегодня в России сформировалась вполне себе достойная для туземцев элита с миллиардерами и местами в списке Форбса.

Но, если смотреть на происхождение российских олигархических миллиардов, Маска вы среди них не найдете. А Дуровы и Брины слиняли при первой возможности. Миллиарды российской элиты закопаны не в эмпиреях, а в Сибирской, в основном, земле. Это всё - Сибирь! Это тебе не тротуарную плитку перекладывать, причем за счет тех же сибирских олигархов, что характерно. Не должен ли у такой элиты возникнуть вопрос: "а, действительно, не хватит ли кормить Москву?"

Тем более что обобщенная Москва - Европейская часть России - становится, из-за стран Балтии и Украины, бесполезной даже как транзитная территория.

И не является ли задачей войны в Украине просто возврат в свои карманы денег, отданных ими в качестве налогов и подготовка народа к радостному принятию распада и России тоже? - А гномики пусть мрут. Сколько их нужно-то?

Не, понятно, что ничего такого быть не может. Это мне просто приблазнилось. Правильно?”

Сценарий, описанный Лопатниковым, может приносить элите выгоды через:

Экономию и перераспределение ресурсов (сокращение затрат на убыточные регионы, контроль над Сибирью и ресурсами).

Политическую консолидацию и упрощение управления (меньше населения, меньше внешнего давления, усиление влияния элиты).

Долгосрочную защиту капитала и стратегическое позиционирование (ресурсы под контролем, финансовая автономия).

То есть, с точки зрения элиты, «самоликвидация» страны может быть рациональной, если рассматривать её как инструмент экономической оптимизации и концентрации власти, а не как чисто разрушительный процесс.

Если элита концентрирует инвестиции и владения на ресурсных регионах, а убыточные территории вроде крупных мегаполисов с высокими социальными расходами или Европейской части России становятся «лишними», это снижает затраты. Экономически это может означать более высокий доход с меньшими социальными обязательствами.

Сибирь с её полезными ископаемыми, лесами и энергоресурсами выгодна для олигархов. Если «неперспективные» регионы отходят, а ресурсы остаются под контролем «правильных рук», появляется прямой финансовый стимул для таких сценариев.

Сокращение государственных обязательств по социальным выплатам, инфраструктуре и субсидиях. В нынешней ситуации часть налогов уходит на содержание «ненужных» регионов. Ликвидация или перераспределение этих регионов уменьшает бремя, и облегачает "элиты" контроль над меньшими по размеру территориями - богатыми природными ресурсами - избавившись от "балласта" вроде Москвы и европейской части РФ.

