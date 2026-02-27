Ученый и аналитик Сергей Лопатников является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет:

"Что означает, что Россия и США ведут в Женеве переговоры по "экономическому сотрудничеству"? - Это переговоры о порядке репараций для восстановления Украины. Очевидно, что США добиваются использования активов России в качестве репараций. И это - как минимум. А кто-то думает, что речь идет о "совместном бизнесе?" - Об этом тоже, наверное. Вопрос в каком ключе? В духе Договора о разделе продукции на Сахалине? - Тогда да.

И еще комментарий. В Женеве заметили советника Британского премьера Джонатана Пауэла. Мне понравился идиотский комментарий (пропагандиста) на НТВ, что он там присутствует "чтобы пронюхать о чем они там говорят”.

Друзья мои, запомните: если где-то пристствуют представители Британии, они присутствуют там, чтобы УПРАВЛЯТЬ. И никак иначе. А насчет "пронюхать" - им все и так доложат. Вот этот Пауэл в Женеве и есть руководитель переговоров, а не какой-то там Кушнер.

Народ в России явно не оценил смысла вызова Трампа на ковер (в Лондон) в сентябре 2025 года, после которого он немедленно "выразил разочарование Путиным"."

P.S. А вот названия первых 20 попавшихся строящихся в Москве жилых комплексов: ULTIMAcity, ICE Towers, Аура, Береговой-2, Роттердам, HIGH LIFE, AHEAD, BRUSOV, ЮТУ (You Too), Clos-17, SET (СЕТ), Садовничья-69, Климашкина 7/11, NICOLE, SPRINGS, One (Уан), Sky Garden, Бадаевский, LUCE, SHIFT.

Все, как представлено в рекламе. Мне особенно понравилось One (Уан) - где в скобках для тупых указано, как правильно произносить по-русски. А теперь расскажите мне, как говорят в Одессе, "за суверенитет!"

Ранее сообщалось, что советник по безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл в Женеве провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэном Дрисколлом.

Многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву в понедельник и остановилась в отеле InterContinental, где прошли переговоры России, США и Украины. Ее возглавил Пауэлл.

