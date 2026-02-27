Baltijas balss logotype
Виртуальный протест: Дуров добавил «в розыске» прямо в свой аккаунт 0 224

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виртуальный протест: Дуров добавил «в розыске» прямо в свой аккаунт

Основатель Telegram Павел Дуров прикрепил к своему аккаунту в мессенджере виртуальный подарок с надписью «в розыске». Цифровой объект формата Desk Calendar модели Outlaw отображается в профиле предпринимателя как стилизованный постер «Wanted» с указанием вознаграждения. Интернет-пользователи расценили это как ироничный комментарий на текущие события в России.

Связь с уголовным делом

Ранее Дуров сообщил о возбуждении в России уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Расследование ведется в рамках части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Официальных заявлений от российских органов власти пока не поступало, но в Кремле подтвердили, что знакомы с публикациями о деле.

Ограничения Telegram в России

С 10 февраля Роскомнадзор начал частично замедлять работу Telegram, ссылаясь на невыполнение требований законодательства, включая удаление запрещённого контента, локализацию персональных данных и взаимодействие с правоохранительными органами. Пользователи фиксируют перебои с загрузкой медиа и задержки сообщений, однако полной блокировки мессенджера нет.

В 2026 году Таганский районный суд Москвы зарегистрировал несколько административных протоколов против компании Дурова. Telegram уже подвергался штрафам, а сумма возможных санкций может увеличиться при новых решениях суда.

источник

#интернет #технологии #telegram #ограничения #Павел Дуров #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

