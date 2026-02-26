Baltijas balss logotype
Китайцы спешат в Гонконг поклониться Брюсу Ли

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: И мастер такой молодой.

И мастер такой молодой.

В прошлом году общий въездной поток в Сянган вырос на 12 процентов.

Сянган – так в Китае называют Гонконг – в недавно завершившиеся каникулы принял почти полтора миллиона туристов с материка. По прогнозам местной администрации, среднесуточный поток вырастет примерно на 6 процентов по сравнению с прошлым годом.

Но сегодня гостей привлекают уже не столько витрины торговых центров. Город делает ставку на собственную поп-культуру – прежде всего кино и телесериалы.

В прошлом году общий въездной поток в Сянган вырос на 12 процентов. Тем не менее он все еще не достиг уровня, который был до пандемии. Около трех четвертей всех гостей – это жители внутренних районов Китая. При этом город остается более дорогим направлением по сравнению с материком, и экономисты отмечают, что туристы теперь тратят здесь осторожнее.

Драйвером интереса туристов становится кинематограф Гонконга — одна из трёх основных исторически сложившихся ветвей китайскоязычного кино, наряду c кинематографией КНР и Тайваня (не считая менее значимые «ветки» кино китайскоязычных диаспор Сингапура, Малайзии, США и др. стран). Как британская колония, Гонконг был в большей степени политически и экономически свободным и интегрированным во внешний мир, чем материковый Китай и Тайвань, что позволило ему стать центром китайскоязычного кино для стран Юго-Восточной Азии и мира в целом. В течение десятилетий Гонконг был третьей по величине киноиндустрией в мире (после индийского кино и Голливуда) и вторым по объёму киноэкспорта. Несмотря на кризис отрасли, разразившийся в середине 1990-х годов, и возвращение Гонконга под суверенитет Китая в июле 1997 года, Гонконг продолжает занимать значительное место в мировом кинематографе.

Со временем границы между кинопроизводством Гонконга и Континентального Китая становятся всё более смазанными, в том числе, из-за падения идеологизированности и роста направленности на выпуск массового развлекательного кино в самом КНР. Ветви кинематографа китайскоязычного региона сближаются друг с другом с вероятным итогом в их слиянии в «общекитайское» кино. Так что надо спешить увидеть уходящую натуру.

#туризм #культура #Гонконг #туристы #кинематограф
