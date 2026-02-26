Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы может вытеснить человеческий труд в таких масштабах и с такой скоростью, к которым общество окажется не готово, следует из нового сценария, описывающего жизнь в 2028 году.

Авторы прогноза говорят о «глобальном кризисе интеллекта», который обрушится на мир к 2028 году из-за замещения высококвалифицированного труда системами ИИ.

Джеймс Ван Гелен, генеральный директор американской инвестиционно-исследовательской компании Citrini, и Алап Шах, предприниматель в сфере ИИ, написали материал в форме вымышленной служебной записки, датированной июнем 2028 года, в которой задним числом описали, как разворачивался кризис.

По их сценарию, массовые увольнения «из-за устаревания людей» начались в 2026 году, когда компании стали поручать ИИ-агентам выполнение задач без контроля со стороны человека.

Ван Гелен и Шах отсылают к волне увольнений в технологическом секторе в январе: Amazon, Expedia и Pinterest объявили о сокращениях, связанных с ИИ. Однако эксперты ранее отмечали, что трудно однозначно определить, связаны ли эти потери рабочих мест именно с повышением эффективности за счет ИИ.

Сокращения в технологическом секторе запускают порочный круг: по мере того как компании больше инвестируют в ИИ, модели становятся все более мощными и дают основания для новых увольнений, пишут авторы.

«Решения каждой отдельной компании были рациональными. Совокупный результат оказался катастрофическим», говорится в прогнозе.

Компании были вынуждены внедрять новейшие технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными, поэтому те, кому ИИ угрожал сильнее всего, стали его самыми активными и агрессивными внедрителями, отмечают авторы.

По их словам, лишившиеся работы офисные сотрудники переходили на менее оплачиваемые позиции и в рабочие профессии, а немногие, кто сохранил свои должности, столкнулись с заморозкой зарплат. К середине 2027 года экономика США входит в рецессию, а к 2028-му уровень безработицы превышает 10%.

ИИ-агенты

В документе предполагается, что к 2027 году на устройствах людей в фоновом режиме работают ИИ-агенты. Они пишут весь компьютерный код, ведут многонедельные исследовательские проекты и оптимизируют то, как пользователи распоряжаются своими деньгами.

При этом, хотя ИИ и создает в новой экономике некоторые рабочие места - такие как инженер по промптам, специалист по безопасности и техник по инфраструктуре, - десятки других профессий становятся не нужны. По сценарию, за новые роли платят лишь небольшую долю от того, что приносили прежние должности.

Переход офисных служащих на низкооплачиваемые работы еще сильнее давит на уровень зарплат из-за резкого роста предложения рабочей силы. Многие домохозяйства вынуждены обращаться к кредитным картам или снимать средства с пенсионных счетов, чтобы обслуживать ипотеку. К 2028 году экономика США выходит на траекторию нового ипотечного кризиса.

Чтобы смягчить удар, государству приходится направлять домохозяйствам больше денег, хотя из-за падения доходов оно собирает с них меньше налогов. Авторы отмечают, что это создает дополнительную нагрузку на экономику.

Они также предсказывают появление движения «Occupy Silicon Valley» по аналогии с акцией Occupy Wall Street 2010-х годов: в мае 2028 года демонстранты на несколько недель блокируют входы в офисы Anthropic и OpenAI в Сан-Франциско.

Ван Гелен и Шах оговаривают, что события могут развиваться не в точности так, как описано, но утверждают, что ИИ уже меняет экономику быстрее, чем институты успевают к этому приспосабливаться.