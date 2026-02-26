Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полина Диброва наслаждается Аргентиной с новым, богатым избранником 0 970

Lifenews
Дата публикации: 26.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

36-летняя звезда социальных сетей получила массу комплиментов.

Яркая экс-супруга Дмитрия Диброва Полина неустанно делится фото из романтических путешествий с избранником-миллиардером. На этот раз выбор влюбленных пал на Аргентину. Красотка поделилась впечатлениями о стране и порадовала подписчиков страстными фотографиями.

«По итогу около 30 часов пути. Шесть часов разница во времени. Но мы команда! Аргентина встретила нас очень радушно. Как будто Ростов-на-Дону! Правда! Колоритно, вкусно, чувственно, душевно!» — делится Полина, открывшая новую страницу в своей личной жизни.

На одном из фото влюбленные продемонстрировали настоящие аргентинские страсти. Диброва эффектно закинула ногу словно в ритмичном движении самого дерзкого танго. А Роман не растерялся и крепко придержал любимую за бедро. Второй рукой Товстик обнял многодетную маму за талию.

Поклонники не остались равнодушными и засыпали 36-летнюю основательницу женского клуба комплиментами. «На фото чувствуется энергетика любви, так приятно смотреть на счастливых людей»; «Наша ростовчаночка!»; «Полина, вы очень сексуальны!»; «Мгновение порыва страсти!»; «Как всегда роскошная, женственная и неповторимая!» — восхитились подписчики. Также некоторые отметили, что из Товстика и Дибровой получилась очень гармоничная пара.

На фото Полина предстала в ярко-красном коротком платье и туфлях на высокой шпильке. В образ страстной леди легко вписалась маленькая черная сумочка от Yves Saint Laurent. К слову, возлюбленная Романа Товстика объяснила, что за страсти кипят на фото.

«Вечер танго удался», — прокомментировала Полина. Она дала понять подписчикам, что вместе с избранником побывала на танцах. Диброва и ее кавалер решили повторить некоторые элементы горячего аргентинского танго и увлеклись.

Ранее влюбленные посетили Грузию, пока дети находились вместе с отцом — 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым. После развода с шоуменом Полина не пренебрегает и родительскими обязанностями. Они с экс-супругом не манипулируют детьми из-за расставания. К слову, недавно чета Дибровых воссоединилась, чтобы отпраздновать 16-летие их старшего общего сына. Вечер прошел в душевной атмосфере.

Читайте нас также:
#звезды #мода #отдых #социальные сети #семья #отношения #стиль #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео