Яркая экс-супруга Дмитрия Диброва Полина неустанно делится фото из романтических путешествий с избранником-миллиардером. На этот раз выбор влюбленных пал на Аргентину. Красотка поделилась впечатлениями о стране и порадовала подписчиков страстными фотографиями.

«По итогу около 30 часов пути. Шесть часов разница во времени. Но мы команда! Аргентина встретила нас очень радушно. Как будто Ростов-на-Дону! Правда! Колоритно, вкусно, чувственно, душевно!» — делится Полина, открывшая новую страницу в своей личной жизни.

На одном из фото влюбленные продемонстрировали настоящие аргентинские страсти. Диброва эффектно закинула ногу словно в ритмичном движении самого дерзкого танго. А Роман не растерялся и крепко придержал любимую за бедро. Второй рукой Товстик обнял многодетную маму за талию.

Поклонники не остались равнодушными и засыпали 36-летнюю основательницу женского клуба комплиментами. «На фото чувствуется энергетика любви, так приятно смотреть на счастливых людей»; «Наша ростовчаночка!»; «Полина, вы очень сексуальны!»; «Мгновение порыва страсти!»; «Как всегда роскошная, женственная и неповторимая!» — восхитились подписчики. Также некоторые отметили, что из Товстика и Дибровой получилась очень гармоничная пара.

На фото Полина предстала в ярко-красном коротком платье и туфлях на высокой шпильке. В образ страстной леди легко вписалась маленькая черная сумочка от Yves Saint Laurent. К слову, возлюбленная Романа Товстика объяснила, что за страсти кипят на фото.

«Вечер танго удался», — прокомментировала Полина. Она дала понять подписчикам, что вместе с избранником побывала на танцах. Диброва и ее кавалер решили повторить некоторые элементы горячего аргентинского танго и увлеклись.

Ранее влюбленные посетили Грузию, пока дети находились вместе с отцом — 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым. После развода с шоуменом Полина не пренебрегает и родительскими обязанностями. Они с экс-супругом не манипулируют детьми из-за расставания. К слову, недавно чета Дибровых воссоединилась, чтобы отпраздновать 16-летие их старшего общего сына. Вечер прошел в душевной атмосфере.